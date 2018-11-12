Пасечник победил на выборах главы ЛНР

По итогам обработки 100% бюллетеней Леонид Пасечник победил на выборах главы Луганской народной республики с результатом 68,3% голосов, сообщает ЦИК ЛНР.

В то же время возглавляемое Пасечником движение «Мир Луганщине» лидирует на выборах в парламент ЛНР с 74,12% голосов, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Донбассе состоялись выборы глав ДНР и ЛНР. Сообщалось, что врио главы ДНР Денис Пушилин набрал 60,9% голосов после подсчета 97,5% бюллетеней, Леонид Пасечник на выборах в ЛНР набрал 68,4% после подсчета 96% отданных голосов.

Процесс проходил под надзором международных наблюдателей из России, Бельгии, Германии, Греции, Италии и Франции.