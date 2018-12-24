МИД заявил о подготовке Киевом полномасштабных боевых действий

Министерство иностранных дел России объяснило возможные причины готовящихся провокаций со стороны Киева на юго-востоке Украины намерениями продлить режим военного положения и тем самым отложить проведение президентских выборов.

«Подобные шаги украинских властей направлены, прежде всего, на организацию вооруженных провокаций на линии соприкосновения, а также на участке российско-украинской границы в районе Республики Крым, чтобы продлить режим военного положения, истекающий 25 декабря текущего года. Продление режима военного положения позволит имеющему низкие рейтинги президенту Украины П.А.Порошенко отложить проведение президентских выборов», – сообщается на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что на прошедшей встрече с днепропетровскими студентами президент Порошенко подтвердил факт дополнительной переброски ряда воинских подразделений вооруженных сил Украины на Донбасс.

«Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «Киев рассматривает и другие варианты обострения ситуации в регионе и продления режима военного положения, помимо проведения наземной операции» .

В министерстве подчеркнули, что «нас очень беспокоят все чаще и чаще появляющиеся в украинских СМИ публикации «экспертов» о возможном применении вооруженными формированиями ЛНР и ДНР боевых отравляющих веществ».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, каким будет военный ответ России на возможное военное вторжение ВСУ на территорию Донбасса.