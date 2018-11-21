Как Российская армия будет принуждать Украину к миру

Если верить заявлениям украинских политиков, Россия развернула прямо у границ Украины мощнейшую военную группировку. Крупное боевое формирование рядом с границами непризнанных республик развернула и Украина, и в ДНР ожидают наступление со дня на день. Какая из этих армий мощней – и что произойдет в случае их столкновения?

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко в конце декабря готовит провокацию на границе с Россией. «Он получит ответ, мало не покажется, я вас уверяю», – добавил министр. Лавров также заявил, что Киев согласовывает такие шаги с «западными кураторами и попечителями».

И действительно – несколько дней назад на аэродром Бердянска были передислоцированы несколько украинских боевых самолетов, включая Су-27. В прифронтовую зону ВСУ продолжает спешную переброску дополнительных соединений.

Одновременно военный представитель ДНР полковник Эдуард Басурин «переназначил» дату украинского наступления на 23–24 декабря. «Нашей разведкой отмечается концентрация сил и средств противника на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги. Нашим защитникам на горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе шести бригад, общей численностью до 20 000 человек», – заявил Басурин.

«В настоящий момент в районе Горловки подтверждено нахождение четырех украинских бригад: 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой и 81-й аэромобильной. В ближайшее время ожидается прибытие 30-й и 93-й механизированных бригад, двух дивизионов РСЗО «Ураган» и дивизиона трехсотмиллиметровых реактивных систем «Смерч». Также уже получены данные о сосредоточении в указанном районе свыше 120 танков, более 250 арторудий и минометов, свыше 110 установок реактивных систем залпового огня», – пояснил представитель ВСН.

Картина мира, которую рисует Басурин, очень похожа на старые фантомные планы Генштаба Украины еще 2014 года рождения, которые предусматривает кольцевой охват Донецка. Сейчас, однако, наблюдатели цепляются за последнюю соломинку, которую протянул Сергей Лавров: Украина, мол, все-таки к тотальной войне не морально готова, а сосредоточится на череде мелких провокаций с целью привлечения внимания мировой общественности.

Но обстоятельства таковы, что

любая провокация на донбасском фронте, против Крыма или на других участках российско-украинской границы может по принципу домино привести к полномасштабному столкновению на широком фронте.

И в этом смысле мантры украинских политиков про «войну с Россией» имеют свои основания – с той лишь разницей, что войну эту провоцирует Украина. А российская группировка собирается как раз для того, чтобы усмирить агрессора, который стремится военной силой уничтожить непризнанные республики Донбасса.

Президент Порошенко не всегда успешно ведет свою личную войну с «зеленым змием», потому некоторые его выступления превращаются в шоу невиданной откровенности. И вот сейчас в Днепропетровске на конференции, посвященной 70-летию декларации прав человека, он принялся подсчитывать «силы противника», то есть России. По его данным, Россия якобы уже перебросила на базу в 18 километрах от украинской границы 300 танков, и Порошенко грозился показать спутниковые фотографии, хотя у Украины спутников нет вовсе. «Развернута наземная группировка общей численностью более 80 тыс. военнослужащих, около 1,4 тыс. артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тыс. боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов», – заявлял Порошенко чуть ранее.

В принципе, он каждый год озвучивает похожие цифры, но сейчас все это как никогда актуально. Именно наличием такой крупной группировки российских войск в Западном округе Порошенко и старался объяснить мотив введения военного положения и экстренной передислокации в Донбасс и против Крыма чуть ли не всей украинской армии.

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О чем говорит Порошенко – и есть ли в его словах реальное содержание?

Действительно, в непосредственной близости от украинской границы расположены три российских дивизии первого эшелона. Это так называемые новые дивизии, сформированные за последние годы едва ли не с нуля на базе с наименованиями «исторических» дивизий и оснащенные современной техникой.

1 декабря 2016 года была заново сформирована 3-я мотострелковая дивизия со штабами в Валуйках и Богучаре (Воронежская и Белгородская области). Гарнизон и штаб в Валуйках (в/ч 54046) расположен примерно в 45–46 километрах от украинской границы. Постройка базы в Валуйках в свое время очень привлекала внимание украинских комментаторов. Именно ее называют в Киеве «армией вторжения» и прочими нехорошими словами.

2 декабря этого 2018 года завершено формирование 150-й Идрицко-Берлинской мсд со штабом в Новочеркасске. Министр обороны Сергей Шойгу отдельно подчеркнул, что для 150-й мсд в Ростовской области возведен современный военный городок, читай – база. На вооружение 150-й мсд поступили танки Т90А и БТР-80, а также много еще чего интересного.

Летом этого года завершено комплектование 144-й гвардейской Ельнинской мотострелковой дивизии со штабами в Смоленске и Ельне. Передовые части дивизии также расположены в непосредственной близости от украинской границы в Почепе и Клинцах Брянской области.

3 февраля этого года боевое знамя нового образца было вручено 1-й танковой армии Западного округа со штабом в Баковке (Одинцово, Московская область). На данный момент в ее составе две легендарные дивизии: 2-я гвардейская мотострелковая Таманская (место дислокации – поселок Калининец, недалеко от Наро-Фоминска, Московская область) и 4-я гвардейская танковая Кантемировская с местом дислокации в Наро-Фоминске. 1-я ТА считается резервом Западного округа, но ее центры управления расположены в Московской области, в то время как штаб ЗВО – в Санкт-Петербурге.

1 августа 2015 года была воссоздана 4-я ВВС и ПВО в составе Южной военного округа со штабом в Ростове-на-Дону. В ее составе находятся и силы ВВС и ПВО Крыма, и она на декабрь 2018 года полностью прошла модернизацию. 4-ю воздушную армию на данный момент можно считать самой современной в России. На нее возложены обязанности по защите южного (кавказского) направления, Крыма и донбасской зоны.

Именно эти крупные российские воинские части в Киеве считают непосредственной для себя угрозой. И они правы – этих частей первого эшелона уже достаточно, чтобы просто распылить по степи шесть украинских бригад, стоящих на северном участке фронта, и четыре бригады у Азовского моря, не прибегая к помощи резерва с Северного Кавказа.

Особая задача выпадает на долю 150-й дивизии, которая находится в непосредственной близости от зоны военных действий в Донбассе. В случае неконтролируемой эскалации конфликта на мариупольском направлении она может быть в кратчайшие сроки введена в дело.

3-я мсд из Валуек при движении по прямой на Харьков и Изюм может вообще не встретить никакого организованного сопротивления, что автоматически повлечет за собой развал украинской группировки, созданной на северном участке фронта в Донбассе (тех самых шести бригад, о которых говорил Эдуард Басурин). 144-я дивизия представляет из себя лишь потенциальную угрозу для Украины, поскольку говорить о наступлении с севера на Чернигов и далее на Киев можно только в самом апокалиптическом сценарии.

Отдельная история – Крым. 22-й армейский корпус ВС РФ заточен на оборону, но дислоцированные в Крыму воинские части и подразделения постоянно усиливаются вне штатных рамок корпуса на основе ротации. Уже имеющихся частей достаточно, чтобы как минимум сковать небольшие украинские силы, расположенные у Перекопа, а то и просто рассеять их.

У ВСУ нет никаких возможностей противостоять всему этому размаху. Особенно если вспомнить еще и качество имеющейся у ВСУ техники и моральное состояние личного состава.

Все российские части полностью укомплектованы, обеспечены боеприпасами и топливом с запасом. Им не требуется отрабатывать дополнительную слаженность, поскольку уровень боевой подготовки постоянно поддерживается учениями и проверками. Если ограничить операцию по умиротворению разбушевавшегося Киева недельным сроком, то массированное применение высокоточного оружия и авиации может остановить потенциальное украинское наступление буквально за несколько часов.

Все остальное время уйдет на формирования более приемлемой с военной и политической точки зрения конфигурации фронта. А этот вопрос больше является политическим, поскольку основная военная задача – это разрушение боеспособности группировки ВСУ на востоке Украины, а не контроль над территорией.

Хочется надеяться, что весь этот сценарий так и останется игрой разума. В конце концов, президент Путин еще перед началом Чемпионата мира по футболу предупреждал Киев, что попытка обострить обстановку в Донбассе вплоть до большой войны приведет к разрушению украинской государственности в том виде, в каком мы ее знаем. Тогда это сработало.

Сейчас же за традиционно внешне спокойными высказываниями главы российского МИДа («мало не покажется») стоят сотни русских танков.