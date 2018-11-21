На Украине назвали возможные «направления российского вторжения»

Бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ и журналист Максим Кухар предположил, каким может быть «вторжение» России на Украину и заявил, что российская армия не сможет захватить украинские территории в короткие сроки.

«Так как нападение России уже предсказано многими, то логично будет сейчас подумать, а каким будет этот удар, когда и где он произойдет», – написал Кухар в своем Facebook.

Наиболее опасным он считает удар России из Крыма. При этом сценарии, заявил Кухар, россияне могут преодолеть 150 км и создать угрозу крупному промышленному району, а также пустить днепровскую воду в Крым. Одновременно будет создана угроза окружения группировки ВСУ в Приазовье, отметил Кухар, добавив, что Мариуполь и Бердянск придется сдавать без боя, чтобы «высвободить войска для обороны Запорожья».

Также, считает он, произойдет «опасный раскол ВСУ на две части». Преимуществом для Украины в этом случае он считает невозможность долгого снабжения такого наступления из-за ограниченности ресурсов в Крыму.

«Положение крымского фронта РФ станет совсем плохим, если за месяц активных боев и перехода войны в окопную стадию приазовского коридора на Крым не возникнет», – заявил он.

Вторым вариантом он называет удар со стороны Белоруссии при том, что территория этого государства предварительно «будет занята российскими войсками», а население страны будет частично мобилизовано.

«При таком сценарии ВСУ придется размазать свои силы вдоль огромной границы еще и на севере страны. При этом при вторжении с Белоруссии заметные обстрелы Киева и Львова могут начаться уже через неделю. Что, конечно, может плохо повлиять на восприятие ситуации внутри страны», – написал он.

Ради предотвращения такого «сценария», считает Кухар, нужно вступить в войну еще на территории Белоруссии.

Самым трудоемким для России вариантом он называет удар со стороны Донбасса.

«Надо учитывать, что для наступления на Украине РФ может отправить до 150 тыс. регулярной армии (не больше, потому что армия России сейчас размещена слишком во многих местах). И еще 500–700 тыс. мобилизованных, от которых в первые два–три месяца боев будет мало пользы», – заявил Кухар.

Украина, считает он, уже имеет 100 тыс. человек в активно воюющей армии, еще 100 тыс. воевавших силовиков в госведомствах и 150 тыс. воевавшего резерва первой очереди. В первые дни войны, уверен Кухар, в военкоматы и на фронт придут 200–250 тыс. добровольцев.

«Следовательно, никакого подавляющего числового преимущества у армии России не будет уже через три дня боев. А дальше ей придется наступать на сопоставимые по численности силы. Что гарантированно замедлит продвижение войск уже после первой недели боев», – заявил журналист. По его словам, у России в связи с этим нет технической возможности завоевать Украину в короткие сроки.

«А через полгода конфликт уже будет равноопасен для обеих стран», – считает Кухар.

Он полагает, что через месяц боев «по Европе будет метаться (канцлер ФРГ Ангела) Меркель с договором, составленным Лавровым».

«И под вопли – остановите войну, иначе вас разгромит Путин, а ЕС перестанет вас поддерживать, если вы продолжите воевать – будет заставлять Украину согласиться на потерю территорий и части суверенитета. А почему нет? У РФ и Германии этот фокус уже раз пять отлично срабатывал», – заявил Кухар.

В последние недели на Украине регулярно заявляют о возможном «нападении России в любой момент». Более того, в интервью американскому телеканалу Fox News президент Украины Петр Порошенко уже заявил о начале «войны» с Россией.