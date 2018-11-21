Порошенко рассказал американским СМИ про «войну» с Россией

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя телеканалу Fox News инцидент в Керченском проливе, заявил о начале «войны» с Россией.

Видео интервью Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам украинского президента, действия российских пограничников расцениваются как агрессия. «Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», – заявил президент Украины.

Однако, несмотря на такие громкие слова, официальных заявлений от Киева об объявлении войны не было.

Впрочем, это не первой заявление Киева об «открытом вторжении» России. Так, 28 ноября Порошенко уже заявлял об угрозе «полномасштабной войны» с Россией.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».

Газета ВЗГЛЯД, подробно разобрав представленные ФСБ данные об украинской провокации в Черном море, отмечала, что Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть.