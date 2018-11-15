Порошенко заговорил о «полномасштабной войне» с Россией

Президент Украины Петр Порошенко в ходе интервью украинским телеканалам выступил с утверждением, что Украине якобы угрожает «полномасштабная война» с Россией.

По словам Порошенко, согласно «данным разведки» вблизи украинских границ якобы сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки, передает РИА «Новости».

Решение о введении военного положения Порошенко увязал с инцидентом в Керченском проливе, заявив, что Киев якобы должен был «обеспечить украинские вооруженные силы на случай широкомасштабного наземного вторжения».

«И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», – заявил Порошенко.

Накануне Порошенко заявил, что на время действия указа о военном положении в регионах Украины будут развернуты «штабы обороны».

Напомним, в понедельник Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на Украине военного положения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Порошенко пытается саботировать грядущие президентские выборы и разъясняла, почему попытка сорвать волеизъявление граждан с помощью военного положения с треском провалилась.