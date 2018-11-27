Порошенко решил создать региональные «штабы обороны»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на время действия указа о военном положении военные администрации в регионах Украины создаваться не будут, вместо них будут развернуты «штабы обороны».

По словам Порошенко, в рамках организации территориальной обороны пройдет «проверка резерва, проверка возможностей мобилизации, проверка технического состояния, будет передислоцирована часть войск», передает ТАСС.

Кроме того, Порошенко заверил, что пока не намерен ограничивать граждан Украины в снятии денег с депозитов, операциях обмена валюты, поездках за границу.

Вместе с тем он заявил, что в отношении граждан России ограничения будут введены, однако не стал уточнять какие.

Напомним, в понедельник Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на Украине военного положения. По словам Порошенко, он предложил Раде ограничить срок действия военного положения 30 сутками, однако издание украинского правительства опубликовало указ сроком действия 60 дней.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что таким образом Порошенко пытался саботировать грядущие президентские выборы и разъясняла, почему попытка сорвать волеизъявление граждан с помощью военного положения с треском провалилась.