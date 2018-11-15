Газета правительства Украины опубликовала указ о военном положении на 60 дней

Правительственная газета Украины «Урядовый курьер» опубликовала указ президента Петра Порошенко о введении военного положения на 60 дней, что входит в противоречие с одобренным Радой указом.

Газета разместила первоначальный вариант указа Порошенко о военном положении на 60 дней, который забраковали депутаты Верховной рады, сообщает Страна.ua.

Рада одобрила обновленный указ – после изменений, согласно которым военное положение вводится на 30 дней на территории только 10 областей.

Вероятно, произошла техническая ошибка: указ опубликован по факту своего выхода, но он не вступил в силу, так как Рада его не одобрила. При этом принятый Радой указ не успели передать в газету до ее выхода в печать.

Напомним, в понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Его собирались ввести на 60 суток – с 26 ноября до 25 января 2019 года, однако позже украинский лидер заявил, что предложил Раде ограничиться 30 сутками.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что таким образом Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года. Сейчас он является аутсайдером во всех предвыборных рейтингах.