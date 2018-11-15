Порошенко резко сократил предлагаемый срок установления военного положения

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что предлагает Верховной раде ввести военное положение на Украине с 28 ноября, но не 60 дней, как предполагалось ранее, а на 30.

Оно будет действовать по всей территории страны с 10.00 мск с 28 ноября, передает РИА «Новости».

Украинский лидер добавил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней вместо первоначально планировавшихся 60, чтобы не сорвать выборы президента. Избирательная кампания должна была стартовать 31 декабря.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины пересекли российскую границу и были задержаны. После этого опросили военнослужащих ВСУ.

Совет нацбезопасности Украины принял решение ввести военное положение, Вооруженные силы страны перевели в полную боеготовность, были усилены контрразведывательные меры.

Ранее сообщалось, что указ Порошенко о военном положении уже был подписан, теперь его должны утвердить в Верховной раде.