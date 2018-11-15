На Украине введено военное положение

Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране.

Военное положение вводится на 30 дней с 28 ноября, передает ТАСС.

Порошенко выступил перед депутатами, указав, что военное положение будет касаться только тех регионов страны, «где может быть нанесен удар». Речь идет о территории Украины, которая граничат с Россией, Молдавией, в том числе с Приднестровьем, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

В частности, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах азовско-керченской акватории, передает РИА «Новости».

Порошенко заявил, что военное положение не приведет к отказу от политико-дипломатического урегулирования в Донбассе, ограничению прав и свобод граждан, цензуре, объявлению полной или частичной мобилизации.

Решение о военном положении принял СНБО Украины и утвердил президент Петр Порошенко. Военное положение собирались ввести на 60 суток – с 26 ноября до 15.00 25 января 2019 года, однако затем украинский лидер заявил, что предложил Раде ограничить его 30 сутками.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что таким образом Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года. Сейчас он является аутсайдером во всех предвыборных рейтингах.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины перешли госграницу России, их задержали пограничники. Среди задержанных два бронекатера «Гюрза-М». Следователи опросили задержанных украинских военнослужащих.

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