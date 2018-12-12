Порошенко заявил о возможном нападении России «в любой момент»

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия якобы в любой момент может начать наземную операцию против Киева.

«Нам нужно улучшить военное и техническое сотрудничество, в том числе поставки летального оружия, которое поможет защитить нашу страну от возможной наземной операции, которую, мы не исключаем, Россия может начать в любой момент», – заявил Порошенко в интервью, которое разместил на своей странице в Facebook.

Ранее в том же интервью Порошенко заявил о начале «войны» с Россией. В Кремле в ответ заявили, что не согласны с заявлением украинского президента.