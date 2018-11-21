В Кремле ответили на слова Порошенко о «войне»

Москва не согласна с тем, как президент Украины Петр Порошенко оценивает инцидент в Керченском проливе; речь идет о провокации со стороны Киева, устроенной в преддверии выборов, а не о войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в Кремле «не согласны с такой трактовкой позиции» и считают, что «речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы России со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что данные действия были нужны украинской стороне в электоральных целях, и в данный момент «мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага, России».

Ранее Порошенко, комментируя телеканалу Fox News инцидент в Керченском проливе, заявил о начале «войны» с Россией.

Отметим, что это уже не первое заявление Киева об «открытом вторжении» России. Например, 28 ноября Порошенко заявлял об угрозе «полномасштабной войны».

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что в этой ситуации речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».

Газета ВЗГЛЯД, подробно разобрав представленные ФСБ данные об украинской провокации в Черном море, писала, что Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть.