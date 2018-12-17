Порошенко обвинил Россию в подготовке к «оккупации Азовского моря»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия якобы развернула береговые батареи и ракетные комплексы для блокирования Керченского пролива, сконцентрировала силы для оккупации Азовского моря, а также направила более 300 танков на военную базу вблизи российско-украинской границы.

Как сообщает УНИАН, с таким заявлением Порошенко выступил во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Днепра.

«Мы не забудем жесткого урока 2014 года. Теперь мы знаем, что армия является не просто атрибутом, а гарантией государственности», – сказал он.

Порошенко также пояснил необходимость введения военного положения в 10 областях Украины: «Я имею абсолютно полную информацию о том, какие силы сконцентрированы вдоль российско-украинской границы, какие силы сконцентрированы в Азовском море для оккупации Азова, какие береговые батареи и ракетные комплексы установлены для атаки и перекрытия Керченского пролива».

«Зачем [России] перевозить на одну базу, я показал спутниковую фотографию, более 300 танков. Она расположена в 18 километрах от нашей границы. Привезены боеприпасы, привезены военные. Что мне делать?», - сказал он.

Порошенко не первый раз заявляет о скором начале большой войны с Россией. Газета ВЗГЛЯД выясняла, на какие аргументы опираются подобные утверждения и верят ли им сами украинцы.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. В ответ на Украине было введено военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.