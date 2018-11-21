Украина пообещала повторить попытку прорыва через Керченский пролив

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные корабли в ближайшее время снова предпримут попытку пройти через Керченский пролив; Киев предложит присутствовать на кораблях своим западным партнерам.

«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма», – заявил он в интервью «Би-би-си Украина».

Он подчеркнул, что этот переход возможен уже в самое ближайшее время.

«Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье», – заявил он.

Турчинов заявил, что Киев пригласит представителей ОБСЕ и других международных организаций присутствовать на украинских кораблях, чтобы «доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил».

По его словам, альтернативы таким действиям нет.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России, их задержали у Керченского пролива. После ареста несколько украинских моряков объявили себя военнопленными.