Арестованный командир украинского буксира объявил себя военнопленным

Капитан украинского буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, арестованный в России по делу о незаконном пересечении границы, объявил себя военнопленным, сообщил его адвокат Эдем Семедляев.

Мельничук утверждает, что «в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным». Он не считает себя виновным, отказывается давать показания, передает ТАСС.

Семедляев сообщил, что отказался дать следователям ФСБ подписку о неразглашении данных предварительного следствия, передает РИА «Новости».

Напомним, командиры украинских катеров Роман Мокряк и Денис Гриценко также объявили себя военнопленными. Адвокат офицера СБУ Василия Сороки сообщал, что его клиент тоже отказался давать показания.