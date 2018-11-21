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12 декабря, среда  |  Последнее обновление — 15:50  |  vz.ru
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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
Южная Корея разработала технико-экономическое обоснование проекта создания энергетического кольца между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Пока Прибалтика пытается выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, обрекая себя на более дорогую электроэнергию, Юго-Восточная Азия, наоборот, надеется решить свои проблемы с помощью России. Каковы шансы появления «азиатского суперкольца»? Подробности...
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Зачем украинские моряки объявили себя военнопленными

Украинские нарушители российской границы напрасно видят себя в мечтах военнопленнымиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Задержанные за нарушение российской границы украинские моряки объявили себя военнопленными. О начавшейся «войне» в интервью западным СМИ продолжил говорить и президент Украины Петр Порошенко. Слаженность этих заявлений вряд ли случайна. Могут ли украинские моряки действительно претендовать на статус военнопленных и зачем им это нужно? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе

В ДНР есть все основания ожидать масштабного наступления украинской армии уже до Нового годаФото: Maxim Shemetov/Reuters
Уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса. По крайней мере, об этом заявляют в ДНР и подробно описывают план наступления. Это уже не первый случай, когда в ДНР таким вот образом раскрывают замыслы ВСУ. Насколько можно верить данному заявлению представителей непризнанной Донецкой республики? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Поднимите руку, кто ни разу не нарушал Конституцию

Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Каждый, кто пишет «чиновники/либералы/нацмены – редиски/воры/вонизстраны/понаехали», – разжигает рознь. Каждый, кто пишет: «А вон та мужу изменяет, и вот ее фоточки в пруф» – выдает личную тайну и нарушает Конституцию. Это я к чему? Подробности...
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Как объяснить Лолите Милявской, зачем она платит налоги

Митя Алешковский, Председатель совета фонда "Нужна помощь"
Давно хотел сказать. А сегодня прямо напрашивается. Задайте себе вопрос: что нам с вами надо делать, если наши налоги не работают так, как нам того хотелось бы? Стоять и бездействовать или все-таки что-то предпринять? Подробности...
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Ремонт отношений власти и общества с помощью Конституции

Олег Румянцев, юрист, государственный и общественный деятель
Для повышения эффективности Основного закона требуется набор «точечных» поправок. Но не политтехнологических, а направленных на действительное решение социально-экономических и политических задач. Подробности...
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      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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          Зачем украинские моряки объявили себя военнопленными

          Украинские нарушители российской границы напрасно видят себя в мечтах военнопленными   12 декабря 2018, 15:06
          Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев,
          Андрей Резчиков,
          Мария Трубина

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          Задержанные за нарушение российской границы украинские моряки объявили себя военнопленными. О начавшейся «войне» в интервью западным СМИ продолжил говорить и президент Украины Петр Порошенко. Слаженность этих заявлений вряд ли случайна. Могут ли украинские моряки действительно претендовать на статус военнопленных и зачем им это нужно?

          Украинские моряки, находящиеся под следствием в России, решили пойти на политическую хитрость. Так, командир задержанного у Керченского пролива бронекатера «Бердянск» капитан второго ранга ВМС Украины Денис Гриценко, арестованный в России по делу о незаконном пересечении государственной границы, считает себя военнопленным.

          Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов. «Этой позиции будут придерживаться все моряки», – сказал адвокат. Он также отметил, что «преступником» себя арестованный Гриценко не признает. Ранее уже сообщалось, что Гриценко отказался признавать вину и давать показания.

          Причем живется этим «военнопленным» не так уж и плохо. Так, Полозов рассказал, что к задержанным никто не применяет силу или давление, «наоборот, относятся уважительно». С чего же вдруг украинский моряк решил присвоить себе такой статус?

          Медиаэксперт Анатолий Шарий считает это весьма эффективной линией защиты украинских моряков. По его словам, «все прекрасно примут эту терминологию». Медиаэксперт назвал «колоссальной ошибкой» решение России не отпустить моряков сразу после инцидента «по доброй воле», так как моряки «никого не убили, ни в кого не стреляли».

          «Дело в том, что те, кто у вас принимает решения на уровне среднего звена и чуть выше, – очень заторможенные. Пока провернутся шестеренки, когда сверху вниз дойдут указания, будет уже поздно. Поэтому сейчас все эти, на мой взгляд, попытки рассказать, что из Донецка приехал кто-то... Эсбэушник его пытал – мы это уже видели с Надежной Савченко, которая пытала священника, который тут же испарился... Это ужасная глупость», – считает Шарий.

          Он уверен, что дело с задержанием моряков в России «довели до абсурда». «Даже если завтра убьют тысячи человек где-нибудь в Йемене, цивилизованное сообщество и внимания не обратит, а здесь будут проходить по всему миру флешмобы про моряков», – уверен Шарий, добавив, что России следовало на заседании Совбеза ООН «не мычать что-то о печеньках», а «четко рассказать о том, что моряки нарушили то-то и то-то, зашли сюда, но мы их отпустили, потому что мы нормальные, вменяемые люди».

          В то же время адвокат, председатель общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена не считает, что такая линия защиты поможет украинским морякам. Избежать наказания в суде командиру украинского судна поможет только отсутствие доказательств его виновности, заявил он газете ВЗГЛЯД. «Можно вешать любые ярлыки, но этого недостаточно для того, чтобы говорить об освобождении от уголовной ответственности. Уголовное дело возбуждено по соответствующей статье, и правоохранительные органы обязаны доказать его виновность, в частности в пересечении границы», – пояснил адвокат.

          Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также подчеркнул, что правовой статус украинских моряков – задержанные по подозрению в нарушении госграницы РФ, поэтому в отношении них было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. «Все объективные данные, показания свидетелей однозначно говорят, что он виновен. Разумеется, итоговое решение вынесет суд. По крайней мере, мы можем сказать, что выбрать такую линию защиты – право Гриценко как подсудимого», – отметил эксперт, назвав позицию украинского капитана «глупой» из-за попытки политизировать это уголовное дело, так как ему это не поможет избежать справедливого разбирательства.

          Гриценко может объявлять себя кем угодно, подчеркнул Коротченко. «Нам не важно, кем считает себя Гриценко. Гриценко не является военнопленным по той простой причине, что между Россией и Украиной нет состояния войны. Мы не ведем боевых действий», – добавил эксперт.

          Однако именно в этом вопросе решил подлить масла в огонь президент Украины Петр Порошенко, заявивший в ходе комментария по инциденту в Керченском проливе о начале «войны» с Россией. По его словам, действия российских пограничников расцениваются как агрессия. «Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», – заявил президент Украины.

          Вот только, несмотря на такие громкие слова, официальных заявлений от Киева об объявлении войны почему-то пока так и не поступало.

          В Москве заявление Порошенко не осталось без внимания. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле «не согласны с такой трактовкой позиции» и считают, что речь идет о провокации со стороны Киева, устроенной в преддверии выборов, а не о войне.

          «Порошенко может утверждать что угодно, необходимо, чтобы президент Украины и Верховная рада объявили войну РФ, вот тогда страны будут находиться в состоянии войны. Но этого же нет», – подчеркнул в свою очередь Игорь Коротченко. Он напомнил, что Украина по-прежнему занимается транзитом российского газа в Европу и выполняет ряд других экономических договоренностей. «Осуществляются банковские операции. Вякать – это одно, а юридически никаких акций нет, поэтому в состоянии войны мы не находимся.

          У нас здесь миллионы украинских граждан трудятся прилежно, пересылают деньги на родину. Поэтому какое состояние войны? Это все фейки украинские»,

          – подытожил Игорь Коротченко.

          Анатолий Шарий считает, что причины таких громких высказываний Порошенко очень просты. «Запомните мои слова: чем ближе Петр Алексеевич Порошенко будет к выборам, тем больше у него будет истерика. Я опасаюсь, что он пойдет на какую-то серьезную не то что провокацию, а скажем прямым текстом, теракт. Ему же обязательно надо сорвать выборы», – сказал Шарий.

          Как пояснил медиаэксперт, согласно социологии, Порошенко уступает другим потенциальным соперникам и не проходит во второй тур. «Он даже не на втором месте. Он идет после Тимошенко (лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко), Зеленского (шоумен Владимир Зеленский) и Ляшко (лидер Радикальной партии Олег Ляшко)», – пояснил собеседник.

          По словам Шария, такое положение дел стало не просто серьезной проблемой для президента, а заставляет его волноваться. «У Порошенко сдают нервы, поэтому он должен истерично рассказывать о войне, которую он до сих пор никому не объявил. Он может попытаться осуществить что-то совсем плохое вплоть до техногенных катастроф – для того чтобы выборы не состоялись. Это его единственный выход остаться у власти. Порошенко не боится просто потерять власть, он боится потерять все, и активы в том числе», – резюмировал Шарий.


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