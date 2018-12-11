Командир одного из украинских кораблей отказался давать показания

Командир задержанного у Керченского пролива бронекатера капитан 2-го ранга ВМС Украины Денис Гриценко отказался признавать вину и давать показания, сообщил его адвокат Николай Полозов.

«Сегодня были следственные действия, мой клиент отказался давать показания и не признал вину. Сейчас следствие рассматривает мою просьбу о разрешении свидания с родственниками моего клиента», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что 34-летний капитан 2-го ранга Денис Гриценко находился на бронекатере «Бердянск». Он самый старший по званию среди всех задержанных украинцев.

В понедельник стало известно, что защищать задержанных в Черном море украинских моряков взялись московские адвокаты, в том числе Николай Полозов, который защищал участниц Pussy Riot, и Илья Новиков, защищавший Надежду Савченко.