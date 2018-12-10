Защищать задержанных в Черном море украинских моряков взялись московские адвокаты

Адвокаты Московской городской и Московской областной палат будут отстаивать интересы задержанных в Черном море украинских военнослужащих, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«В ходе следствия в Москве интересы украинцев будут защищать адвокаты Московской городской и Московской областной адвокатских палат, кроме того, по делу продолжат работать и некоторые из крымских адвокатов. Защиту командира «Бердянска» Романа Мокряка принял адвокат Илья Новиков, защиту командира «Никополя» Богдана Небылицы – Эмиль Курбединов, защиту командира «Яны Капу» – Эдем Семедляев. Адвокат Николай Полозов будет представлять капитана 2 ранга Дениса Гриценко, адвокат Сергей Панченко – заместителя командира дивизиона Сергея Попова. Я буду защищать интересы раненого офицера Службы безопасности Украины Василия Сороки», – приводит слова представителя «Правозащиты Открытки» Бадамшина ТАСС.

Бадамшин добавил, что следственные действия планируется продолжить на этой неделе.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны.