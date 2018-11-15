Что делали на задержанных катерах сотрудники украинской разведки

История с задержанными у берегов Крыма украинскими катерами вызывает все больше вопросов. Главным образом по поводу того, кто и в каком количестве находился на борту этих кораблей. Служба безопасности Украины призналась, что среди членов экипажа были отнюдь не моряки, а как раз сотрудники СБУ. Что они там делали – и что интересного могли бы рассказать российским спецслужбам?

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил, что сотрудники военной контрразведки СБУ были на борту кораблей ВМС Украины, задержанных Россией в море 25 ноября. «Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины», – говорится в сообщении СБУ.

Ранее российские СМИ обнародовали видеозапись допроса следователями ФСБ оперуполномоченного Главного управления военной контрразведки (ВКР) Департамента контрразведки СБУ старшего лейтенанта Андрея Драча, находившегося на борту «Никополя». Утверждается также, что всего на задержанном в Керченском проливе украинском военном конвое находились два сотрудника СБУ.

Между тем до сих пор не ликвидированы разночтения в списках задержанных и не объяснены странности в составе экипажей судов. Так, ФСБ говорит о 24 задержанных, суд Симферополя также рассматривал 27 ноября дело 24 человек. А в украинских источниках мелькает список из 18 моряков, в котором нет того же Андрея Драча и 27-летнего Василия Сороки – одного из трех легко раненных на «Бердянске».

В заявлении СБУ утверждается, что один из сотрудников военной контрразведки был «тяжело ранен» одной из «двух неуправляемых ракет», якобы выпущенных по катеру (непонятно, какому) «российским штурмовиком». Во-первых, это просто неправда – никакого обстрела с воздуха не было. Вертолет Ка-52 (а не штурмовик С-24) догнал убегавший «Никополь» и «убедил» его лечь в дрейф без стрельбы. А во-вторых, если кто-то из сотрудников СБУ и ранен, к тому же «тяжело», то это явно не Андрей Драч. Под эту роль не подходят и двое других раненых, матросы Эйдер и Артеменко.

Более-менее объяснима роль в конвое капитана 3-го ранга Владимира Лесового, командира 8-го дивизиона сил охраны и обеспечения зоны «Юг» (город Николаев, в/ч А4288 и А4424). Он, скорее всего, был командиром похода и потому находился на «Яны Капу», превосходя по званию командира буксира старшину 1-й статьи Олега Мельничука. На «Бердянске» находился капитан 2-го ранга Денис Гриценко 1984-го года рождения – самый старший и по званию, и по возрасту во всем конвое. При этом его должность на катере не называется. На «Никополе» при командире – старшем лейтенанте Богдане Небылыце, помимо Андрея Драча, зачем-то присутствовал капитан-лейтенант Сергей Попов.

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В украинской медиасфере широко тиражируются данные самого молодого из всех членов экипажа конвоя, 18-летнего одессита Андрея Эйдера, получившего легкое ранение. Он позвонил из керченской больницы своей девушке в Одессу и сказал, что все хорошо. А его родители в социальных сетях развернули бурную кампанию, что по-человечески понятно.

Кроме того, юный матрос Эйдер очень фотогеничен и производит впечатление финалиста конкурса скрипачей, а никак не подраненного юнги с пиратской шхуны. Это привлекает доброжелательное внимание, особенно у женщин среднего и послесреднего возраста, у которых в голове включился опасный режим «идише мама».

ГУ военной контрразведки ДКР СБУ возглавляет генерал-майор Сергей Левченко. Это карьерный контрразведчик из Запорожья, звезд с неба не хватавший, но регулярно раскрывавший нехитрые финансовые аферы (например, попытки продать куда-то на сторону авиационные двигатели). В компании выходцев из экономических и информационных (в смысле технологий) подразделений (а именно они сейчас в основном руководят СБУ) Левченко смотрится серой провинциальной вороной. Хотя его позиция является ключевой в нынешних условиях. Считается, что Левченко склонен к дословному выполнению своих обязанностей, не придумывая ничего особенного и не привлекая к себе внимания.

Основная задача его управления: «деятельность органов безопасности в войсках, направленная на решение задач по выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, преследующей цель нанесения ущерба безопасности Украины, Вооруженным Силам, другим воинским формированиям, Государственной пограничной службе, а также их органам управления».

В таком контексте нахождение в морском конвое одного или нескольких сотрудников ВКР СБУ вполне логично. По украинским меркам это была крупнейшая морская эскадра, и за ней нужен был контрразведывательный глаз, а то мало ли шо. И это «мало ли шо» как раз случилось. Кроме того, они следовали в Бердянск для того, чтобы остаться там навсегда на новой базе ВМС. Соответственно, на этой самой базе создается и местное управление ВКР СБУ.

Если это так, то Драч и Ко могут дать некоторое представление о том, как устроены станции ВКР СБУ на местах, и о теоретических методах их работы. Еще они где-то учились, следовательно, могут дать показания о преподавательском составе и новой методике обучения сотрудников СБУ. В последнее время эта информация снова стала актуальной, поскольку есть все основания полагать, что американские инструкторы поступили с СБУ как детским конструктором: разобрали его на части, а затем по винтикам собрали обратно.

Уровень работы СБУ за последние два года резко повысился, что не может не вызывать логичный интерес, как так это получилось.

В то же время признание главы СБУ вызывает резонные вопросы. У того же Драча была некая легенда для его нахождения на судне, которой он даже на опубликованном ФСБ видео продолжает придерживаться. В теории он мог и дальше твердить что-то про свою чисто морскую роль на катере, пока его не стали бы тыкать носом в несоответствия в показаниях и незнание как раз морской составляющей. Но СБУ предпочла публично признать наличие своих сотрудников на судах, намекая на то, что их роль «обычна» и «ФСБ тоже так делает».

Может, она так и делает, но такое заведомое «принижение» роли сотрудников ВКР наводит как раз на мысли об обратном. Может быть, у них еще какая миссия была, а не только следить за матросами, чтобы они не шлялись куда не следует в Бердянске?

По еще одной версии, СБУ пошла на такой шаг как раз ради того, чтобы избежать обвинений в заговоре и подготовке провокации. Кто-то же на судах принимал решения игнорировать требования российских пограничников покинуть территориальные воды. И тут снова возникает вопрос, зачем на каждом из трех судов находились офицеры СБУ – старше по званию действующих командиров кораблей.

По сложившейся традиции, офицеры почти наверняка будут задержаны на срок больший, чем матросы. Матросов, скорее всего, «отпустят к мамке», начиная с Андрея Эйдера с его поцарапанной ногой, чтобы не провоцировать гуманитарные страдания украинской общественности.

А вот офицерам придется еще поотвечать на вопросы, из которых «имя, звание, должность» для некоторых будет не самым простым. Обвинение в нарушении государственной границы РФ требует выяснения, кто конкретно отдавал такой приказ и как осуществлялось его выполнение. От выявленной цепочки субординации и будет зависеть степень наказания.