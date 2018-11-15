Что делали на задержанных катерах сотрудники украинской разведки

Взгляд
27 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
Разделы

Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

Украинская провокация в Азовском море бьет по рублюФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Прямое военно-морское столкновение Украины уже породило массу спекуляций по поводу возможной реакции Запада. Впрочем, не исключено, что и Украина, помимо объявления военного положения, предпримет новые антироссийские меры. Насколько опасными могут быть очередные антироссийские санкции – и к чему они приведут? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему кандидат в диктаторы Украины потерпел фиаско

Военный и церковный проекты Порошенко, которые должны были ему помочь в президентской гонке, находятся на разных стадиях провалаФото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
Попытка Петра Порошенко сорвать сроки проведения выборов с помощью военного положения с треском провалилась. Сам он был вынужден маневрировать и отступать, прикрываясь желанием соблюсти демократические нормы. Таким образом, спектакль с «великим морским походом», в ходе которого пострадали украинские моряки, был разыгран зря. Каковы теперь перспективы крайне непопулярного президента Украины? Подробности...
Перейти а раздел…

Как космическая отрасль возрождается после катастрофы

Создатели космической техники полны энтузиазма, но работы у них непочатый крайФото: Шамиль Жуматов/Reuters/РИА Новости
Кризис космической отрасли России виден невооруженным глазом. Жалобы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на почти полное отсутствие у отрасли современного оборудования мало кого удивляют. Однако есть целый ряд признаков того, как обновляются космические предприятия, меняется их организационная структура и появляется надежда на обновление. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Тайвань остановил всемирный гей-парад

Гей-свадьбы на Тайване можно будет играть и дальше, вопреки решению народаФото: Pichi Chuang/Reuters
Западная либеральная элита изумлена исходом референдума по гей-бракам, состоявшегося на Тайване. Хотя этот остров, как считается, подвержен сильному политическому влиянию США, большинство его жителей потребовали сохранить традиционную семью. Таким образом победоносное шествие легализации гей-браков по планете застопорилось. Почему же глубокая американизация общества не помогла гей-лобби победить? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Атака на религию идет по всему миру

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
С утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы. Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

      Перейти а раздел…

      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
      Подробности...

      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
      Подробности...

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:ФСБ узнала секретную задачу украинских бронекатеров
          Киев заявил о попытке российских кораблей уничтожить личный состав бронекатеровЛавров сделал «сексистский выпад» в адрес журналисток RT FranceВ Калининграде осквернили могилу КантаТаджикский медбрат стал высокопоставленным российским чиновником
          Венгрия отказала США в экстрадиции двух россиянМедведев объяснил, зачем Порошенко понадобилась провокация на мореПоявились подробности романа короля Малайзии и «Мисс Москва»ВТБ пригрозил Порошенко судом
          В Мариуполе детей заставили рыть окопыУ самой смертоносной за всю историю Европы эпидемии нашли русский следДжефф Монсон рассказал, что заставило его полюбить РоссиюРоссийские казаки объединились в единое сообщество

          «никакой брони нет»


          Выяснилось, чем российский корабль обстрелял украинский катер

          во время учений


          Появились слухи о серьезном инциденте с российской подлодкой

          чудовищная практика


          Кто занес в Россию дикий обряд «женского обрезания»

          Видео

          подоплека провокации


          Украинский моряк проговорился о приказе открывать огонь по российским кораблям

          протечки на космодроме


          На стартовом столе Восточного обнаружили критический дефект

          «слишком обременительно»


          Выяснилось, что помешало Украине применить авиацию для поддержки своих кораблей

          глобальный лидер


          Зачем Китай вкладывает деньги в самые бедные страны мира

          инцидент у берегов Крыма


          Запад раскусил провокацию Порошенко

          Мировой жандарм


          Кирилл Бенедиктов: В Интерполе против России Вашингтон вел грязную игру

          морская провокация


          Лев Пирогов: Как Вашингтон натравливают Украину на Россию

          «почему же снимает порнуху?»


          Дмитрий Дабб: Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          Что делали на задержанных катерах сотрудники украинской разведки

          Задержанный на украинских катерах лейтенант Андрей Грач - вовсе не моряк, а контрразведчик   27 ноября 2018, 17:50
          Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
          Текст: Евгений Крутиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          История с задержанными у берегов Крыма украинскими катерами вызывает все больше вопросов. Главным образом по поводу того, кто и в каком количестве находился на борту этих кораблей. Служба безопасности Украины призналась, что среди членов экипажа были отнюдь не моряки, а как раз сотрудники СБУ. Что они там делали – и что интересного могли бы рассказать российским спецслужбам?

          Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил, что сотрудники военной контрразведки СБУ были на борту кораблей ВМС Украины, задержанных Россией в море 25 ноября. «Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины», – говорится в сообщении СБУ.

          Ранее российские СМИ обнародовали видеозапись допроса следователями ФСБ оперуполномоченного Главного управления военной контрразведки (ВКР) Департамента контрразведки СБУ старшего лейтенанта Андрея Драча, находившегося на борту «Никополя». Утверждается также, что всего на задержанном в Керченском проливе украинском военном конвое находились два сотрудника СБУ.

          Между тем до сих пор не ликвидированы разночтения в списках задержанных и не объяснены странности в составе экипажей судов. Так, ФСБ говорит о 24 задержанных, суд Симферополя также рассматривал 27 ноября дело 24 человек. А в украинских источниках мелькает список из 18 моряков, в котором нет того же Андрея Драча и 27-летнего Василия Сороки – одного из трех легко раненных на «Бердянске».

          В заявлении СБУ утверждается, что один из сотрудников военной контрразведки был «тяжело ранен» одной из «двух неуправляемых ракет», якобы выпущенных по катеру (непонятно, какому) «российским штурмовиком». Во-первых, это просто неправда – никакого обстрела с воздуха не было. Вертолет Ка-52 (а не штурмовик С-24) догнал убегавший «Никополь» и «убедил» его лечь в дрейф без стрельбы. А во-вторых, если кто-то из сотрудников СБУ и ранен, к тому же «тяжело», то это явно не Андрей Драч. Под эту роль не подходят и двое других раненых, матросы Эйдер и Артеменко.

          Более-менее объяснима роль в конвое капитана 3-го ранга Владимира Лесового, командира 8-го дивизиона сил охраны и обеспечения зоны «Юг» (город Николаев, в/ч А4288 и А4424). Он, скорее всего, был командиром похода и потому находился на «Яны Капу», превосходя по званию командира буксира старшину 1-й статьи Олега Мельничука. На «Бердянске» находился капитан 2-го ранга Денис Гриценко 1984-го года рождения – самый старший и по званию, и по возрасту во всем конвое. При этом его должность на катере не называется. На «Никополе» при командире – старшем лейтенанте Богдане Небылыце, помимо Андрея Драча, зачем-то присутствовал капитан-лейтенант Сергей Попов.

          В украинской медиасфере широко тиражируются данные самого молодого из всех членов экипажа конвоя, 18-летнего одессита Андрея Эйдера, получившего легкое ранение. Он позвонил из керченской больницы своей девушке в Одессу и сказал, что все хорошо. А его родители в социальных сетях развернули бурную кампанию, что по-человечески понятно.

          Кроме того, юный матрос Эйдер очень фотогеничен и производит впечатление финалиста конкурса скрипачей, а никак не подраненного юнги с пиратской шхуны. Это привлекает доброжелательное внимание, особенно у женщин среднего и послесреднего возраста, у которых в голове включился опасный режим «идише мама».

          ГУ военной контрразведки ДКР СБУ возглавляет генерал-майор Сергей Левченко. Это карьерный контрразведчик из Запорожья, звезд с неба не хватавший, но регулярно раскрывавший нехитрые финансовые аферы (например, попытки продать куда-то на сторону авиационные двигатели). В компании выходцев из экономических и информационных (в смысле технологий) подразделений (а именно они сейчас в основном руководят СБУ) Левченко смотрится серой провинциальной вороной. Хотя его позиция является ключевой в нынешних условиях. Считается, что Левченко склонен к дословному выполнению своих обязанностей, не придумывая ничего особенного и не привлекая к себе внимания.

          Основная задача его управления: «деятельность органов безопасности в войсках, направленная на решение задач по выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, преследующей цель нанесения ущерба безопасности Украины, Вооруженным Силам, другим воинским формированиям, Государственной пограничной службе, а также их органам управления».

          В таком контексте нахождение в морском конвое одного или нескольких сотрудников ВКР СБУ вполне логично. По украинским меркам это была крупнейшая морская эскадра, и за ней нужен был контрразведывательный глаз, а то мало ли шо. И это «мало ли шо» как раз случилось. Кроме того, они следовали в Бердянск для того, чтобы остаться там навсегда на новой базе ВМС. Соответственно, на этой самой базе создается и местное управление ВКР СБУ.

          Если это так, то Драч и Ко могут дать некоторое представление о том, как устроены станции ВКР СБУ на местах, и о теоретических методах их работы. Еще они где-то учились, следовательно, могут дать показания о преподавательском составе и новой методике обучения сотрудников СБУ. В последнее время эта информация снова стала актуальной, поскольку есть все основания полагать, что американские инструкторы поступили с СБУ как детским конструктором: разобрали его на части, а затем по винтикам собрали обратно.

          Уровень работы СБУ за последние два года резко повысился, что не может не вызывать логичный интерес, как так это получилось.

          В то же время признание главы СБУ вызывает резонные вопросы. У того же Драча была некая легенда для его нахождения на судне, которой он даже на опубликованном ФСБ видео продолжает придерживаться. В теории он мог и дальше твердить что-то про свою чисто морскую роль на катере, пока его не стали бы тыкать носом в несоответствия в показаниях и незнание как раз морской составляющей. Но СБУ предпочла публично признать наличие своих сотрудников на судах, намекая на то, что их роль «обычна» и «ФСБ тоже так делает».

          Может, она так и делает, но такое заведомое «принижение» роли сотрудников ВКР наводит как раз на мысли об обратном. Может быть, у них еще какая миссия была, а не только следить за матросами, чтобы они не шлялись куда не следует в Бердянске?

          По еще одной версии, СБУ пошла на такой шаг как раз ради того, чтобы избежать обвинений в заговоре и подготовке провокации. Кто-то же на судах принимал решения игнорировать требования российских пограничников покинуть территориальные воды. И тут снова возникает вопрос, зачем на каждом из трех судов находились офицеры СБУ – старше по званию действующих командиров кораблей.

          По сложившейся традиции, офицеры почти наверняка будут задержаны на срок больший, чем матросы. Матросов, скорее всего, «отпустят к мамке», начиная с Андрея Эйдера с его поцарапанной ногой, чтобы не провоцировать гуманитарные страдания украинской общественности.

          А вот офицерам придется еще поотвечать на вопросы, из которых «имя, звание, должность» для некоторых будет не самым простым. Обвинение в нарушении государственной границы РФ требует выяснения, кто конкретно отдавал такой приказ и как осуществлялось его выполнение. От выявленной цепочки субординации и будет зависеть степень наказания.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............