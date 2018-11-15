Командующий ВМС Украины отказался верить показаниям задержанных ФСБ матросов

Командующий военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанные в России украинские моряки якобы под давлением дают неправдивые показания.

«Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами», – сказал он в эфире телеканала ICTV, передает «Интерфакс».

По словам Воронченко, он лично знаком с задержанными матросами. «Они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, – это неправда», – заявил он.

По его словам, двое военнослужащих являются выходцами из Крыма и их родители проживают на полуострове, поэтому на них якобы может оказываться давление.

Ранее украинские военные, которых задержали в Керченском проливе, признали, что нарушили границу России. Капитан третьего ранга Владимир Лесовой признал, что его действия носили провокационный характер.

При этом среди задержанных в Керченском проливе украинских военных оказался также командир бронекатера «Бердянск» Роман Мокряк, который ранее в эфире украинских СМИ обещал уничтожать российские корабли с помощью тактики «Волчья стая».

В понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране.

Решение о военном положении принял СНБО Украины и утвердил президент Петр Порошенко. Военное положение собирались ввести на 60 суток – с 26 ноября до 15.00 25 января 2019 года, однако затем украинский лидер заявил, что предложил Раде ограничить его 30 сутками.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что таким образом Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года. Сейчас он является аутсайдером во всех предвыборных рейтингах.