Украинские моряки признали, что нарушили границу России

Украинские военные, которых задержали в Керченском проливе, признали, что нарушили границу России. Капитан третьего ранга Владимир Лесовой признал, что его действия носили провокационный характер.

Об этом они заявили на допросе, видеозапись которого распространил ЦОС ФСБ России.

«Осознавал, что (действия) носят провокационный характер», – приводит слова ТАСС Лесового.

Лесовой признал, что сознательно не отвечал на российские запросы по УКВ-радиостанции. Он также сообщил, что «на борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами».

Кроме того, он заявил, что выполнял приказ. По словам Лесового, он планировал осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.

Лесовой – командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728).

Напомним, что среди задержанных в Керченском проливе украинских военных оказался также командир бронекатера «Бердянск» Роман Мокряк, который ранее в эфире украинских СМИ обещал уничтожать российские корабли с помощью тактики «Волчья стая».