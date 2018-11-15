Украинский моряк проговорился о приказе открывать огонь по российским кораблям

Перед выходом в море на операцию в российских границах украинский моряк бронекатера «Бердянск» рассказал родственникам, что экипажам суден ВМС Украины приказали не реагировать на требования российских пограничников и открывать ответный огонь.

Родные раненого в результате инцидента в Керченском проливе украинского моряка Андрея Артеменко сообщили, что перед выходом в море он рассказал своим близким секретную информацию об операции, сообщает «Информатор».

По словам родственников Артеменко, перед выходом в море у украинских моряков отобрали телефоны, спрятали их в сейфы и запретили сообщать близким какие-либо подробности плавания. Девушка моряка Марина пояснила, что Артеменко рассказал ей перед выходом в море, что им приказали «не останавливать и стрелять в ответ», если российские корабли «будут открывать огонь и перекрывать путь».

В воскресенье корабли ВМС Украины перешли госграницу России. Три корабля были задержаны российскими пограничниками, несколько членов экипажа украинских катеров получили ранения – в том числе Андрей Артеменко

Москва выразила решительный протест Киеву в связи с провокационными действиями, а на Украине ввели военное положение в ряде областей страны на 30 суток.