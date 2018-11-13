Названы имена раненых украинских военных с задержанных кораблей

Источник в правоохранительных органах назвал имена раненных при задержании украинских военных, которые сейчас находятся в отделении травматологии Керченской больницы №1 им. Пирогова.

В больнице находятся Артеменко Андрей Анатольевич (31 марта 1994 года рождения, Новоукраинка), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года рождения,Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса), передает ФАН.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, после чего были задержаны пограничниками. Сообщалось, что три украинских военных получили незначительные травмы. Следователи опросили украинских военнослужащих.

В понедельник МИД России выразил решительный протест Киеву в связи с грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в Черном море.