ФСБ подробно рассказала о задержании и стрельбе по украинским кораблям

Федеральная служба безопасности обнародовала хронологию событий, которые произошли в результате провокации украинских ВМС в районе Керченского пролива.

Еще в 16.40 в субботу в исключительной экономической зоне России в 28-30 милях к юго-востоку от мыса Меганом были замечены судно обеспечения «Горловка» и морской буксир «Яны Капу» ВМС Украины, которые двигались к Керченскому проливу, сообщается на сайте ФСБ.

В 21.30 субботы пограничники проинформировали суда о порядке пересечения государственной границы России и правилам плавания по Керчь-Еникальскому каналу, призвав направить заявку в Морскую администрацию порта Керчь за 48, 24 часа и подтверждение за четыре часа. Это сделано не было, утверждалось, что пересечение госграницы России и проход Керченским проливом не планируется.

В 22.23 пограничники сообщили о закрытии района в территориальном море России на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря. Украинские корабли маневрируют в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России на дистанции 6-7 миль от госграницы.

В 2.05 в воскресенье корабль «Изумруд» замечает в ИЭЗ России украинские бронекатера «Никополь» и «Бердянск». В 03.45 они подошли в район нахождения «Горловки» и «Яны Капу». К 5.30 оба катера были дозаправлены от «Горловки», а в 5.30 БАК «Бердянск» сообщил на пост технического наблюдения о планируемом проходе трех кораблей ВМС Украины в порт Бердянск Керченским проливом в 07.00 мск.

Пограничники сообщили, что проход через Керченский канал временно приостановлен. БАК «Бердянск» в ответ заявил о праве на свободу судоходства. Предупреждения Украина проигнорировала и в 07.10 пересекли линию госграницы Российской Федерации. К украинским кораблям выдвинулись российские корабли «Дон» и «Изумруд».

«В 8.35 корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации», – говорится в сообщении ФСБ. Это было расценено как нарушение норм международного права и законодательства России.

С 10.35 до 18.30 группа судов ВМС Украины была блокирована, но в 18.30 в целях прорыва блокирования снялась с дрейфа и начала движение на выход из территориального моря России. «Изумруд» и «Дон» начали преследование, которое продолжалось до 20.40.

«В 20.42 пскр «Изумруд» предупредил группу судов ВМС Украины о выполнении предупредительной стрельбы в случае продолжения игнорирования сигналов и требований об остановке», – говорится в сообщении.

В итоге «Изумруд» принял решение открыть предупредительную стрельбу из бортовой артиллерийской установки в сторону судов ВМС Украины. Затем катеру «Бердянск» было направлено предупреждение о стрельбе на поражение. Требования об остановке были проигнорированы.

«В 20.55 пскр «Изумруд» в территориальном море применил оружие на поражение по БАК «Бердянск». В 20.58 БАК «Бердянск» лег в дрейф, на связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощи. В 21.06 пскр «Изумруд» задержал БАК «Бердянск», снял с него семь членов экипажа, из них троих раненых, которым оказана первая медицинская помощь, для спасения катера ВМС Украины выполнены первичные мероприятия по борьбе за живучесть», – сообщает ФСБ.

В 21.15 «Дон» остановил и задержал МБ «Яны Капу». В 21.27 вертолет МО РФ Ка-52 остановил БАК «Никополь», к нему подошел корабль «Суздалец», катер был задержан.

«В 06.40 задержанные суда ВМС Украины доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства», – сообщает ФСБ.

ФСБ подчеркивает, что украинские военные корабли вошли в территориальные воды России по прямому указанию киевских властей, а координацию провокаций осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились на кораблях ВМС Украины.

Более того, ФСБ подчеркивает, что украинские военные корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения с Крымом.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. На Украине рассматривается вопрос о введении военного положения.

Москва выразила решительный протест Киеву.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем эта провокация президенту Украины Петру Порошенко.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты считают, что с военной точки зрения ценности задержанные украинские катера не представляют. Даже секретная документация из сейфов капитанов, скорее всего, лишь поможет следователям подтвердить их вину, но вряд ли откроет нашим спецслужбам какие-то важные военные тайны.

«На задержанных украинских кораблях могут быть инструкции, коды связи. Какие-то боевые документы могут быть, касающиеся планирования», – сказал газете ВЗГЛЯД независимый военный эксперт Антон Лавров. Эксперты считают, что используя эти данные, можно установить, с какой целью и по чьему приказу украинские моряки пошли на конфликт с россиянами.

Военный эксперт Антон Лавров отметил, что помимо документов, источником информации будут, сами командиры (причем сразу трех кораблей), которых можно дополнительно допросить. «Они будут допрошены и дадут сведения. Они точно в курсе задания, которое им дали», – считает Лавров.

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов считает, что ничего интересного на катерах, изготовленных по старому проекту, для наших спецслужб нет. «Там ничего не надо искать. Просто-напросто надо привлечь командира к ответственности и судить по российским законам. А сами эти катера на хер нам не нужны», – прямо заявил адмирал газете ВЗГЛЯД.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что каких-либо новых технологий, которые могут раскрыть секреты стандартов НАТО, на этих катерах наши пограничники найти не смогут. «Ничего там нет интересного вообще. Все знают, что там есть, очень хорошо. 30-миллиметровая пушка, тот же самый противотанковый комплекс советского производства, что и у нас, и всё», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.