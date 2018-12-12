Арестованный украинский моряк объявил себя военнопленным

Командир задержанного у Керченского пролива бронекатера капитан 2-го ранга ВМС Украины Денис Гриценко, арестованный в России по делу о незаконном пересечении государственной границы, считает себя военнопленным, сообщил адвокат Николай Полозов.

Полозов сообщил в Facebook, что на допросе Гриценко под протокол заявил, что якобы является военнопленным. «Этой позиции будут придерживаться все моряки», – сообщил адвокат.

Защитник украинского моряка добавил, что к задержанным никто не применят силу или давление, «наоборот относятся уважительно». Полозов также отметил, что «преступником» себя арестованный Гриценко себя не признает.

При этом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди ранее подчеркивала, что украинские военные моряки, корабли которых нарушили государственную границу России и были задержаны у берегов Крыма, не являются военнопленными, поскольку это противоречит третьей Женевской конвенции 1949 года: статус военнопленного применим только в ситуации международного военного конфликта.

Об этом говорил и начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов. Он отмечал, что Украина пытается представить своих задержанных после инцидента в Черном море моряков в качестве военнопленных, однако они обвиняются в совершении уголовного преступления. Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны, потому арестованные моряки не могут считаться военнопленными, говорил он.

Ранее сообщалось, что Гриценко отказался признавать вину и давать показания.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».

Газета ВЗГЛЯД, подробно разобрав представленные ФСБ данные об украинской провокации в Черном море, отмечала, что Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть.