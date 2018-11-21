ФСБ: Артустановки на задержанных кораблях ВМС Украины были заряжены

В результате осмотра задержанных после инцидента в Черном море катеров ВМС Украины установили, что их артиллерийские установки были заряжены и готовы к бою, сообщил руководитель следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

«Расчехленные артиллерийские установки находились в заряженном и приведенном к бою состоянии, то есть снаряд находился в патроннике, электропитание подключено», – приводит его слова РИА «Новости».

В свою очередь первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ вице-адмирал Алексей Вольский сообщил, что на задержанных украинских военных кораблях были обнаружены вооружение и боеприпасы в числе, превышающем стандартный боекомплект.

Шишов подчеркнул, что всем задержанным украинским морякам предоставили услуги переводчика, однако этим правом воспользовался только один человек. «Остальные заявили, что в услугах переводчика не нуждаются в связи с хорошим знанием русского языка», – сказал Шишов.

Начальник следственного управления ФСБ также отметил, что информация о подходе судна к Керченскому проливу подается в адрес капитана морского порта за 48 часов до подхода, повторно передается за 24 часа и окончательно уточняется за четыре часа до него. Ни одну из этих заявок украинские корабли не передавали, добавил он.

Такое правило, подчеркнул Шишов, действует с 1999 года, в соответствии с ним сообщение координат пересечения границы России является обязательным условием осуществления прохода через территориальное море.

Шишов отметил, что Украина пытается представить своих задержанных после инцидента в Черном море моряков, как военнопленных, но они обвиняются в совершении уголовного преступления и не могут считаться военнопленными, так как Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны.

В ФСБ также заявили, что главной целью провокационных нападок со стороны Украины был Керченский мост во время строительства и начала эксплуатации. Там подчеркнули, что ни о какой блокаде украинских кораблей в Азовском море речи быть не может, поскольку российские пограничники больше проверяют суда, следующие в российские порты, чем в украинские.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».