ФСБ назвала главную цель провокации Украины в Азовском море

Главной целью провокационных нападок со стороны Украины был Керченский мост во время строительства и начала эксплуатации, заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

«Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», – приводит его слова РИА «Новости».

Он напомнил, что с Украины регулярно звучали заявления на различных уровнях о необходимости уничтожить Крымский мост.

Вольский отметил, что Погранслужба ФСБ из-за провокаций Украины была вынуждена увеличить число своих судов у Керчь-Еникальского канала.

В ФСБ также сообщили, что в период с 1 апреля по 1 декабря пограничники больше проверяли суда, шедшие через Керченский пролив в российские порты, чем суда, шедшие в порты Украины.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».