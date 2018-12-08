Москва ответила на жалобы Киева о «блокаде» украинских кораблей

Ни о какой блокаде украинских кораблей в Азовском море речи быть не может, поскольку российские пограничники больше проверяют суда, следующие в российские порты, чем в украинские, заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны погранслужбы ФСБ вице-адмирал Алексей Вольский.

Вольский отметил, что в период с 1 апреля по 1 декабря 2018 года через Керченский пролив прошло 18 тыс. 783 судна. Перед проходом Керчь-Еникальского канала российские пограничники осмотрели 2 тыс. 52 судна, 1 тыс. 183 из которых осуществляли грузоперевозки в российские порты Азовского моря и только 869 – в украинские.

«Ни о какой блокаде речи не может идти», – подчеркнул Вольский, слова которого передает РИА «Новости».

В ФСБ также заявили, что главной целью провокационных нападок со стороны Украины был Керченский мост во время строительства и начала эксплуатации.

В пятницу министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив. В Крыму подчеркнули, что Украина вправе направлять свои корабли в Азовское море, однако она должна строго соблюдать международные нормы и правила судоходства, а также требования прохода через территориальные воды России.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».