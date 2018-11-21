ВМС Украины пообещали продолжить ходить через Керченский пролив

Глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив.

Министр в эфире канала «Прямой» заверил, что украинские военные «будут совершать такие же переходы с соблюдением всех международных норм и прав», когда будут к этому готовы.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. После этого Верховная рада разрешила украинским кораблям применять оружие без предупреждения.