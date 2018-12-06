Рада разрешила кораблям применять оружие без предупреждения

В законе «О прилегающей зоне Украины», который Верховная рада приняла во втором чтении в четверг, в том числе есть положение, которое разрешает морской охране украинской госпогранслужбы применять оружие без предупреждения.

Оружие кораблей и катеров морской охраны может применяться без предупреждения, если это необходимо для отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок. Также моряки смогут стрелять без предупреждения, чтобы «прекратить вооруженные конфликты и провокации», для отражения нападения на корабли и суда и для прекращения вооруженного сопротивления, сообщает «Новое время».

Кроме того, оружие можно применять после предупредительной стрельбы для задержания судов, которые нарушили законодательство Украины о госгранице, а также таможенное, фискальное, миграционное или санитарное законодательство.

Предупредительные выстрелы разрешены в ходе преследования по горячим следам, если оно началось в территориальном море или в прилегающей зоне Украины.

Также в законопроекте сообщается, что военные подразделения, корабли и катера могут применять и использовать оружие и боевую технику во время «сдерживания агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также для устранения реальной угрозы жизни и безопасности человека».

Напомним, в четверг Верховная рада приняла законопроект о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны. Она расширена решением Киева на 12 морских миль. За принятие документа проголосовали 244 депутата.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. После этого в ряде областей и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории Киев ввел режим военного положения на 30 суток.