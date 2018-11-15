Рада одобрила расширение морской границы Украины

Верховная рада на заседании в четверг, 6 декабря, приняла законопроект о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны, расширив ее своим решением на 12 морских миль; за документ проголосовали 244 депутата.

В пояснительной записке к документу сказано, что закон, помимо расширения контролируемой территории на 12 морских миль, «создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины», передает ТАСС.

Авторы законопроекта обращают внимание, что «прилежащая зона не является ни зоной суверенитета, ни зоной юрисдикции». В тексте документа указано, что там «прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль для предотвращения нарушений или для наказания за нарушение определенных правил».

Глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник в четверг, представляя законопроект в парламенте, заявил, что документ позволит усилить контрольные функции погранслужбы и возможности для охраны прибрежной зоны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что нормы данного законопроекта не применимы к акватории Керченского пролива и Азовского моря.