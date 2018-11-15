Захарова высказалась о планах Украины расширить свою морскую территорию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о законопроекте Украины по расширению морской территории, заметила, что национальные нормы не должны противоречить международному праву.

«Принятие такого законодательного пакета о прилежащей зоне, конечно, безусловно, является правом государства, оно вытекает из положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года... Вместе с тем, важно, чтобы нормы национального законодательства и их применение на практике не противоречили международному праву», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что разграничение прилежащих зон России и Украины в Черном море необходимо решать по взаимному соглашению, что предусмотрено международным правом.

«Дополнительно хотели бы отметить два важных момента, которые относятся к статусу Керченского пролива и Азовского моря. Первый в настоящий момент находится под полным суверенитетом России как единственного прибрежного государства. Что касается Азовского моря, то это совместные внутренние воды, часть территории России и Украины, как в силу действующих двусторонних соглашений, так и обычного международного права», – подчеркнула Захарова.

Напомним, в октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новой морской границе между Украиной и Россией.

25 октября Европарламент одобрил «антироссийскую» резолюцию по Азовскому морю, предусматривающую введение ограничительных мер против России.

В украинском правительстве признавали невыгодность разрыва договора с Россией об использовании Азовского моря.