В Киеве объяснили невыгодность разрыва договора по Азовскому морю

Заместитель украинского министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука объяснил, почему Киеву невыгодно разрывать соглашение с Россией по Азовскому морю.

По словам политика, расторжение соглашения по Азовскому морю приведет к тому, что отношения между странами будут регулироваться международным морским правом.

«Соответственно, если мы разорвем соглашение, которое действует сейчас, и перейдем в международную плоскость, то Россия объявит, что с ее точки зрения это будет абсолютно логичным, 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья (внутренними водами)», – сказал он в эфире «Громадське».

Таким образом, заявил Тука, Керченский пролив с обеих сторон будет фактически перекрыт российскими зонами.

«Поэтому я абсолютно поддерживаю позицию министерства иностранных дел и считаю нецелесообразным немедленное расторжение этого соглашения», – добавил он.

На прошлой неделе на Украине предложили расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря, провести делимитацию границы, после чего «пригласить корабли НАТО». Однако МИД Украины выступил против денонсации договора с Россией по Азовскому морю.