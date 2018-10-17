МИД Украины выступил против денонсации договора с Россией по Азовскому морю

Денонсация договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря ничего не принесет, а только создаст новые проблемы, заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

«Об этом не может быть и речи», – заявила Зеркаль в эфире канала ICTV.

По словам чиновницы, денонсация договора по Азовскому морю «ничего не принесет, а только создаст новые проблемы», передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе на Украине предложили расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря, провести делимитацию границы, после чего «пригласить корабли НАТО».

В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что Украина не соблюдает договор с Россией о совместном использовании Азовского моря для рыбной ловли.