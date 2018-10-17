На Украине разработали план по возвращению Азовского моря

Киеву стоит предпринимать более радикальные действия для обеспечения «безопасности» Азовского моря, считает первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков.

Украине нужно не надеяться на европейские санкции по Азовскому морю, а самостоятельно предпринять четыре шага, рассказал Лупаков в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Прежде всего, считает он, нужно расторгнуть договор о совместном использовании Азовского моря.

«Второе – законом провести делимитацию наше границы в Азовском море», – сказал он.

Также, по его словам, нужно сделать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск.

«И как только эти законы будут приняты – тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И все. Никаких проблем тогда не будет», – заявил он.

В четверг Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к руководству Евросоюза предусмотреть расширение санкций в отношении России в случае усиления военного напряжения в Азовском море.

Депутат Верховной рады Рефат Чубаров сорвал заседание комиссии по организации рыболовства в Азовском море.

Ранее корабль морской охраны «Донбасс» Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы вернулся в строй для охраны государственной границы в акватории Азовского моря после ремонта.