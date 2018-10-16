Украинский депутат сорвал заседание комиссии по Азовскому морю

Депутат Верховной рады Рефат Чубаров потребовал выслать с Украины Игоря Рулева – главу российский делегации на заседании комиссии по организации рыболовства в Азовском море.

«Здесь сидит преступник, он въехал на нашу территорию, которую оккупировала Россия. Вы разговариваете с преступником», – цитирует Чубарова РИА «Новости».

По его словам, глава российской делегации и Азовско-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя.

Чубаров потребовал прекратить заседание и выдворить Рулева из страны. В заседании объявили перерыв и вызвали сотрудников службы безопасности Украины.

На прошлой неделе командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко пригрозил применением силы со стороны Киева в случае «обострений» в Азовском и Черном морях.

В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что Украина не соблюдает договор с Россией о совместном использовании Азовского моря для рыбной ловли.