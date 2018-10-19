Украина усилила группировку кораблей в Азовском море

Корабль охраны «Донбасс» ВМС Украины Мариупольского отряда морской охраны после ремонта вернулся к исполнению обязанностей.

«Корабль морской охраны «Донбасс» Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы вернулся в строй для охраны государственной границы в акватории Азовского моря после проведения планового ремонта», – сообщается на сайте госпогранслужбы Украины.

Ремонтом занимался Азовский судоремонтный завод, отметили в ведомстве.

«Понимая напряженность обстановки в Азовском море и необходимость скорейшего возвращения «Донбасса» на службу, специалисты завода в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистке и покраске корпуса, обслуживанию топливных, балластных цистерн», – добавили пограничники.

В конце сентября корабль управления «Донбасс» и морской буксир «Корец» ВМС Украины в сопровождении российских пограничных катеров прошли под Крымским мостом. Они направлялись в Бердянск, где Украина собирается создать свою военно-морскую базу. Как писала газета ВЗГЛЯД, у Украины нет ресурсов и опыта, чтобы создать полноценную базу, поэтому объект может использоваться для проведения диверсий в Донбассе.