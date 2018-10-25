Европарламент одобрил «антироссийскую» резолюцию по Азовскому морю

Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против России в случае усиления военного напряжения в Азовском море.

«Переходим к следующему пункту, ситуация в Азовском море, голосование в целом по резолюции. Кто за, кто против, воздержались. Одобрено», – сказал председатель сессии ЕП в Страсбурге, передает РИА «Новости».

В резолюции говорится о том, что «настоятельный призыв к высокому представителю по внешней политике вместе со странами-членами ЕС в Совете дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится».

Также предлагается рассмотреть возможность создания должности «спецпосланника по Крыму и Донбассу».

Ранее Европарламент подготовил проект резолюции с призывом к ужесточению санкций Евросоюза против России в случае обострения ситуации в Азовском море. В проекте документа подчеркивается, что «Керченский мост был построен незаконно», в связи с чем ЕП «приветствует решение Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, причастных к его строительству».