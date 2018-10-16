Европарламент приготовил резолюцию по Азовскому морю

Европарламент (ЕП) подготовил проект резолюции, в которой призывает к ужесточению санкций Евросоюза (ЕС) против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

В проекте документа, который может быть рассмотрен в Страсбурге, подчеркивается, что «Керченский мост был построен незаконно», в связи с чем ЕП «приветствует решение Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, причастных к его строительству», передает РИА «Новости».

Также исполнительным органам власти ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста «спецпосланника по Крыму и Донбассу, чьи обязанности будут также охватывать Азовское море».

ЕП призывает внимательно следить за развитием событий в области безопасности в Азовском море, «учитывая растущий потенциал конфликта на пороге Европы, который может иметь более широкие последствия для безопасности, непосредственно затрагивающие ЕС и его государства-члены».

Предлагается потребовать от России «немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов и рассмотреть, в случае необходимости, соответствующие контрмеры».

В ЕП также выразили обеспокоенность из-за участия европейских компаний в строительстве Керченского моста. Там указали, что Еврокомиссия должна «оценить и проверить применение действующих ограничительных мер ЕС, а государства-члены поделиться информацией о любых национальных таможенных или уголовных расследованиях в случаях потенциальных нарушений».

Ранее командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко пригрозил применением силы со стороны Киева в случае «обострений» в Азовском и Черном морях. Также стало известно, что Украина усилила группировку кораблей в Азовском море.

Кроме того, на заседании комиссии по организации рыболовства в Азовском море депутат Верховной рады Рефат Чубаров потребовал выслать с Украины Игоря Рулева – главу российский делегации.

В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что Украина не соблюдает договор с Россией о совместном использовании Азовского моря для рыбной ловли.