Порошенко одобрил указ о новой границе между Украиной и Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, ратифицирующий постановление Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В соответствии с указом, СНБО должен создать рабочую группу по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе с целью мониторинга угроз нацбезопасности и подготовки соответствующих предложений, передает «Интерфакс».

Планируется, что секретарь Совбеза в месячный срок подаст проект положения об этой рабгруппе президенту.

Правительству Украины поручили «безотлагательно обеспечить осуществление оценки воздействия на окружающую среду, принятие соответствующего заключения по факту загрязнения окружающей среды на севере временно оккупированной территории Автономной Республики Крым». Кабмин должен принять заключение о «нарушении экологических прав граждан Украины и возможной причастности к этому завода «Крымский титан».

В рамках постановления СНБО поручит украинскому МИД предпринять действия, большинство из которых засекречены. В открытом доступе есть лишь поручение об определении координат «срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море», которая до заключения двустороннего соглашения является линией разграничения».

Также кабмин в течение месяца должен осуществить засекреченные поручения СНБО и утвердить стратегию информационной «реинтеграции Крыма».

В сентябре СНБО утвердил комплекс мероприятий, направленных на «защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев будет добиваться признания Азовского моря территориальным для установления там морской границы с Россией.