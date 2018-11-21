Трамп и Мэй требуют от России невыполнимое

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30 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 18:26  |  vz.ru
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Брекзит сулит британцам самые чудовищные последствия

Британии предрекают кризис страшней, чем в 2008 годуФото: Alberto Pezzali/Zuma/Global Look Press
Великобританию ждет самое сильное падение со времен Второй мировой войны, и это не досужие измышления дешевых аналитиков, а официальный прогноз Банка Англии. По крайней мере, именно так звучит один из его сценариев выхода страны из ЕС – так называемого Брекзита. При каких условиях может случиться такой апокалипсис и зачем британский регулятор нагоняет страхи на собственное население? Подробности...
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Как отвечать на запрет российским мужчинам во въезде на Украину

Туристический поток на Украину в России практически прекратился – в эту страну ездили либо к родственникам, либо по работеФото: Стрингер/РИА Новости
Тотальные ограничения Украины на посещение этой страны российскими мужчинами не могут не остаться без ответной реакции России. МИД уже заявил, что «зеркальных» мер, то есть аналогичного запрета для украинцев, не будет. Так что же может в ответ предпринять наша страна, чтобы не обрадовать Петра Порошенко? Подробности...
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Как ослабить чувство горя после трагедии в Керчи

В минувшее воскресенье Керчь скорбно отметила 40-й день расстрела студентов педагогического колледжаФото: Юрий Васильев
Говорят, новая история Крыма теперь рассечена надвое – до и после 17 октября. Весь полуостров, да и вся страна, до сих пор скорбят по жертвам расстрела в Керчи. Как раненый приморский город встретил сороковой день гибели десятков подростков, как пытается залечить свои раны, рассказывает спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Введенное на Украине военное положение оказалось крайне своеобразным

Военное положение на Украине оказалось пока что больше пропагандистским, чем реальным шагомФото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
С четверга в десятке областей Украины введено военное положение. Появились первые сообщения об ограничениях для жителей страны и даже для россиян, о реакции инвесторов, банков и ВМФ. Какие реальные изменения наступили в жизни Украины и ее граждан – и выглядит ли военное положение настоящим? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
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Telegram уничтожает русскую журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...

Когда Россия покажет Украине кузькину мать

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Правы те, кто говорит, что готовность на жесткий ответ в случае брошенного вызова является важнейшим качеством государства, претендующего на значимое место в мировых раскладах. Вот только у такого положения дел есть и обратная сторона. Подробности...
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Трамп и Мэй требуют от России невыполнимое

          Лидеры англосаксонских держав предъявили ультиматум, требуя от Москвы вернуть Украине и моряков, и катера   30 ноября 2018, 16:20
          Фото: Kevin Lamarque/Reuters
          Текст: Алексей Нечаев,
          Юрий Зайнашев

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          Ценой двух дюжин своих военных моряков, сознательно отправленных в плен к россиянам, Киев добился промежуточного успеха. Он сумел-таки сорвать саммит Трампа и Путина. Руководители США и Британии потребовали от России вернуть Киеву моряков. Однако есть ли вероятность, что Москва выполнит ультиматум западных лидеров?

          Ультиматум Трампа (который накануне потребовал от своего российского коллеги Путина освободить задержанные украинские корабли и экипажи, а иначе он, мол, не будет с ним встречаться) подхватил хор, состоящий из верхней палаты парламента США и британского премьера Терезы Мэй.

          Глава британского правительства по прибытии на саммит G20 в Аргентине заявила, что Лондон будет настаивать на введении дополнительных карательных мер против Москвы в связи с керченским инцидентом, сообщает ТАСС. Мэй также потребовала «освободить корабли и моряков и способствовать деэскалации ситуации».

          Ранее сенат США единогласно принял резолюцию по инциденту, назвав действия России «провокационными». Один из авторов резолюции, сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон сказал, что в документе содержится «призыв к немедленному возвращению кораблей и освобождению заключенных».

          Накануне президент Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине. «В связи с тем, что Украине не были возвращены корабли и моряки, я решил, что было бы лучше всем заинтересованным сторонам отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю встречи с ним, как только эта ситуация будет решена!» – написал он в Twitter.

          Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский полагает, что ситуация вокруг Керченского пролива была использована Трампом как повод для отмены встречи с Путиным, но не является причиной ее срыва. Эксперт не считает, что Трамп своим демаршем решил вдруг подыграть Петру Порошенко.

          «Вся эта история с отменой встречи Путина и Трампа не имеет никакого отношения к судьбе Петра Алексеевича. Есть версия, что отмена встречи скорее связана с показаниями адвоката Трампа, который его подставил. Это более вероятно», – сказал киевский эксперт.

          Он также уверен, что главу Белого дома украинский вопрос как таковой не беспокоит. «Трампу глубоко плевать и на судьбу Порошенко, и вообще на судьбу Украины. Мне кажется, что здесь не может быть двух мнений», – подчеркнул Погребинский.

          Схожего мнения придерживается глава киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Причины отмены встречи находятся во внутриполитических американских процессах, связанных с актуализацией антироссийских дел против Трампа. После выборов демократы могут начать любые расследования, требовать свидетельств разных лиц под присягой», – говорит Бортник. По его словам, «внутренняя ситуация для Трампа настолько плоха и давление на него настолько высоко, и любые договоренности с Путиным ему настолько нереально выполнить, что эта встреча не дала бы какого-то значимого эффекта».

          Политолог считает, что Порошенко может воспользоваться срывом саммита. «Это позволяет украинским властям сказать: «Трамп с нами» – что руководство США поддерживает украинскую трактовку событий в Керченском проливе», – говорит собеседник.

          При этом Бортник предполагает, что Москва не станет спешить с освобождением украинских кораблей и моряков.

          «Россия представляет дело так, что она защищала свои суверенные права и свое законодательство, потому передача кораблей и моряков в таком случае будет нарушением ее законодательства. Скорее всего, к сожалению, украинский экипаж и корабли вернутся на Украину аж после президентских выборов, не раньше апреля. И пока что будут вестись политические торги по этому вопросу», – резюмировал Бортник.

          Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД указал ранее на другую вероятную причину срыва саммита. «Несмотря на все попытки челночной дипломатии и контакты на разных уровнях, сторонам пока что не удалось найти те темы для разговора, на которых обе стороны могли бы заявить о своей победе», – заявил Кортунов. «Если бы были шансы на какую-то договоренность, то, несмотря ни на какую Керчь, Трамп провел бы встречу», – предположил российский эксперт.

          «Условия Трампа звучат откровенно недипломатично, если не сказать более резко»,

          – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов, комментируя ультимативные требования Трампа. По словам сенатора, «Россия действует в рамках национального законодательства и решать такие вопросы по окрику из другой страны никогда не будет».

          По мнению сенатора, Трамп пошел на поводу у антироссийского лобби в Штатах. «Война с этим лобби чревата для него большими политическими потерями. Между недружественной деятельностью в отношении Москвы и ссорой с антироссийским лобби Дональд Трамп выбирает второе, как наиболее простой путь. Для него приоритетом остаются внутриполитические и внутриэкономические проблемы», – заключил Морозов.


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