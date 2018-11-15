Политолог указал на реальную причину срыва встречи Трампа и Путина

«Если бы были шансы на какую-то договоренность, то несмотря ни на какую Керчь, Трамп провел бы встречу. Но пока что, по всей видимости, пока ничего практического не вырисовывается», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя отмену переговоров Трампа и Путина.

«Керченский инцидент был не столько причиной, сколько поводом для отмены встречи в Буэнос-Айресе. Настоящая причина в другом. Несмотря на все попытки челночной дипломатии и контакты на разных уровнях, сторонам пока что не удалось найти те темы для разговора, на которых обе стороны могли бы заявить о своей победе», – заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Конечно, на Трампа идет давление со стороны союзников и со стороны чиновников внутри его администрации. Но если бы были шансы на какую-то договоренность, то несмотря ни на какую Керчь, Трамп провел бы встречу. Но пока что, по всей видимости, пока ничего практического не вырисовывается», - сказал он.

В том же, что касается инцидента с украинскими моряками, Запад, включая и Америку, вряд ли будет дальше давить на эту тему, полагает эксперт. «Во-первых, действительно пока остается вопрос о судьбе катеров и моряков. Чем дольше он будет решаться, тем больше будет поводов у Киева эту тему муссировать. Мне кажется, было бы разумно решать этот вопрос оперативно», – предлагает Кортунов. Но Порошенко в целом не получил того, чего хотел. Военное положение удалось ввести лишь в ограниченном формате. Если он захочет добиваться более широкого военного положения, может, опять же отмены выборов, тогда, боюсь, мы можем получить новые инциденты», – признается эксперт.

В этой связи Кортунов считает, что пока под вопросом остается и анонсированный было на первую половину следующего года визит Путина в Вашингтон. «Пока что даже не получается найти тему для разговоров для встречи на полях», – посетовал он.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, намеченную было на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. «В связи с тем, что Украине не были возвращены корабли и моряки, я решил, что было бы лучше всем заинтересованным сторонам отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным, – написал он в своем Twitter. – Я с нетерпением ожидаю встречи с ним, как только эта ситуация будет решена!»

Трамп принял такое решение после разговора с госсекретарем Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Если США отменили встречу, то российский лидер сможет провести дополнительные беседы с другими главами государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эксперт, однако, дал положительную оценку линии, которую Москве и Вашингтону удалось выстроить после появления в Белом доме Джона Болтона, который теперь регулярно общается с ближайшим соратником Путина, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

«Поскольку это люди, приближенные к своим президентам, судя по всему, им есть о чем поговорить друг с другом. Хочется надеяться, что наши страны еще не поставили точку в истории с РСМД, что удастся добиться продления договора СНВ-3. А дальше очень многое будет зависеть от общего контекста. Например, как будет развиваться наше взаимодействие в Сирии, насколько сохранится перемирие в Идлибе, насколько будут вырисовываться общие позиции по другим региональным вопросам», – сказал Кортунов.

«Не думаю, что Путин поедет в Вашингтон в первой половине года, это уже практически исключено. Скорее, можно ожидать встреч на полях мероприятий, когда появятся темы для более полноценного общения. Визит Путина сдвигается к середине года и возможно, будет сдвигаться и дальше», – заключил Кортунов.