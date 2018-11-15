Введенное на Украине военное положение оказалось крайне своеобразным

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29 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 18:37  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачуФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России? Подробности...
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За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

Венгерские правоохранительные органы арестовали российских граждан, но передали их в Москву, а не в ВашингтонФото: Ognen Teofilovski/Reuters
Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии. Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты, но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву. Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии? Подробности...
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Как новый президент Грузии изменит отношения с Россией

Новый президент Грузии выросла в семье эмигрантов во Франции и является опытным дипломатом европейского стиляФото: David Mdzinarishvili/Reuters
На выборах президента Грузии победу одержала опытный дипломат европейского стиля Саломе Зурабишвили. Оппозиция и экс-президент Михаил Саакашвили уже успели окрестить ее предателем, играющим на руку России. И это при том, что это ее соперник Григол Вашадзе, а не она, много лет проработал в МИД СССР и был близок к КГБ. За что Зурабишвили обвиняют в пророссийскости и так ли это на самом деле? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон

Илья Ремесло, юрист
Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли чем-то серьезным стать проект, в котором изначально присутствуют жуткие косяки? Подробности...

Как буква «Ё» разделила российское общество

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Если вдуматься, букву «Ё» вполне можно воспринимать как эмблему извечной русской тяги к делению на лагеря и партии, на тех, кто «за», и тех, кто «против» — и непримиримой борьбы между ними. Подробности...
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Почему ребенок должен писать письмо отцу на фронт

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Неужели не слышали поговорки «Хочешь мира – готовься…» Или нет, стоп, давайте проголосуем: а) к обнимашкам; б) к новогодним скидкам; в) к совещанию по вопросу увеличения роста продаж; г) к мировому чемпионату по надуванию розовых пони. Подробности...
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

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      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          Введенное на Украине военное положение оказалось крайне своеобразным

          Военное положение на Украине оказалось пока что больше пропагандистским, чем реальным шагом   29 ноября 2018, 17:45
          Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
          Текст: Алексей Анпилогов

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          С четверга в десятке областей Украины введено военное положение. Появились первые сообщения об ограничениях для жителей страны и даже для россиян, о реакции инвесторов, банков и ВМФ. Какие реальные изменения наступили в жизни Украины и ее граждан - и выглядит ли военное положение настоящим?

          Военное положение, согласно украинским законам, предусматривает ограничение ряда конституционных прав граждан. В том числе на свободу передвижения, выбора места жительства, на распоряжение своей собственностью, прав на предпринимательскую деятельность и труд, свободы волеизъявления или голосования. Кроме того, накладываются ограничения (вплоть до полного запрета) на проведение массовых акций, собраний, демонстраций и прочих форм публичного массового взаимодействия граждан.

          Однако реальность показывает, что ввденное военное положение оказалось весьма своеобразным. Оно фактически

          является компромиссом между чёткими положениями текста закона о военном положении и явным желанием нынешних властей Украины быть лишь «немножко беременными» войной, не ввязываясь в тяготы настоящего военного положения и мобилизации.

          В частности, Петр Порошенко в своём пояснении к указу заявил: «Для обычного гражданина жизнь совершенно не меняется. Если нам удастся не допустить вторжения российских вооруженных сил на нашу территорию, мы не планируем ограничивать никакие конституционные права и свободы граждан». Правда, за пределами этой духоподъёмной речи как-то остались многократные заявления об уже присутствующих «российских войсках» в Донбассе, как фактическое нахождение российской армии и Черноморского флота в Крыму, который Украина до сих пор считает своим. Имел ли ввиду Порошенко, что положение в связи с таким украинским пониманием конфликта уже введено - или же стоит подождать «русских танков» на улицах столичного Киева? Это осталось неизвестным.

          Такая двусмысленная трактовка, возникшая на основании противоречивого и неясного текста президентского указа о военном положении (который, к тому же, ещё и «обработали напильником» по факту его голосования в Раде), уже вызвала массу самодеятельности на местах. А среди жителей Украины и вовсе создала недоумения и даже страхи.

          В Багдаде всё спокойно? Да, ворота на замке!

          Несмотря на уверения, что «военное положение не касается нашей деятельности», которые тут же последовали от «Укрзализныци» (украинского аналога РЖД), Укрпочты, международных аэропортов Запорожья, Харькова и Одессы, а так же автоперевозчиков, уже понятно, что всем транспортникам придется выполнять требования военного положения. А в их части они заключаются в ужесточении контроля безопасности при перемещении пассажиров и грузов.

          Так, даже в аэропорту «Борисполь» в официальном сообщении касательно введения военного положения попросили пассажиров избегать паники и заблаговременно прибывать в аэропорт для регистрации на рейсы. Там напомнили, что с ещё 2014 года все аэропорты страны работают в условиях повышенного, «желтого» уровня мер безопасности.

          Столь же уклончиво ответили и о последствиях введения военного положения и в «Укрзализныце». Там заявили, что пассажирские и грузовые поезда «будут курсировать согласно графику движения и по всем не запрещенным законодательством маршрутам». Однако железнодорожное ведомство  тут же подчеркнуло, что на железнодорожных объектах введен особый режим работы, а приоритет при назначении поездов будет определяться уже не только установленным расписанием, но и военным командованием. Речь идет о спецрежиме контроля движения невоенных опасных грузов, в первую очередь, нефтепродуктов. Это тоже может привести, как минимум, к временным задержкам в отправлении поездов - а то и к полной остановке сообщения даже на «разрешённых законодательством маршрутам».

          Кроме того, в условиях военного положения посещение Украины российскими гражданами стало ещё более нетривиальной задачей. В Государственной пограничной службе заявили, что после введения военного положения к гражданам России, которые пересекают границу с Украиной, внимание усилится а проверки в их отношении станут ещё более строгими. Кроме того, в Херсонской области, на пунктах пропуска на границе с Крымом ввели запрет на перемещение для российских граждан. Такие же ограничительные меры были введены и на границы Украины с Молдовой.

          Таким образом, военное положение уже повлияло на свободу перемещения украинских граждан и иностранцев. И это при том, что данные последствия обоснованно считались нежелательными и их явно старались избежать.

          Банковская и инвестиционная паника

          Введение военного положения отразилось и на банковском и инвестиционном климате в стране. Да, пока что военные попросили себе немного - например, заявлено о том, что целый ряд пансионатов и санаториев на берегах Черного и Азовского морей становится фактически на неопределённый срок их казармами и базами. Однако тут важны даже не конкретные действия военных и спецслужб «здесь и сейчас», а возможные риски и ожидания.

          В частности, несмотря на формальное решение МВФ предоставить Украине очередной кредит в размере 1,5 млрд долларов (которое последовало уже после введения в стране военного положения), его сопровождало интересное уточнение: «Фонд оставляет за собой право изменить ставки или интервалы предоставления или аннулирования финансирования, если в любой момент фонд приходит к выводу о желательности таких действий, либо же принимает такое решение вследствие непредсказуемых событий чрезвычайной важности». При этом нужно подчеркнуть, что получение нынешнего транша МВФ - это отнюдь не блажь украинских политиков. Без этих денег у Украины нет ни малейшей возможности сохранить даже подобие макроэкономической стабильности.

          Вторым интересным фактом является остаточная ликвидность украинской банковской системы. Этот вопрос стал одним из центральных в повестке внеочередной встречи Нацбанка Украины с ведущими коммерческими банками страны, которая состоялась 26 ноября и была целиком посвящена вопросам введения военного положения. На ней официально было указано, что ликвидность всей банковской системы Украины составляет лишь 75 млрд гривен (около 2,67 млрд долларов по текущему курсу), а неофициально сказано совсем иное - никакого массового «набега» вкладчиков такая хилая банковская «заначка» не выдержит. После чего либо банковскую систему придется спасать лошадиными дозами рефинансирования Нацбанком (с последующим разгоном инфляции), либо же драконовскими мерами ограничивать выдачу депозитов населения и предприятий.

          Пока что отток средств из украинской банковской системы не приобрёл массового характера. Однако «лакмусовая бумажка» украинского финансового рынка, курс наличного доллара, уже подозрительно затрепетал, пытаясь протестировать следующие целые цифры выше привычной уже цифры «28 гривен за 1 доллар».

          Ну и, наконец, Украина ещё глубже просела в инвестиционных рейтингах. Причём это касается не только уже давным-давно погибших металлургии, химии или лёгкой промышленности. Так, очередные лоты по добыче нефти и газа, которые традиционно выставляются на государственные инвестиционные тендеры, в конце ноября были размещены на срок в 90 дней. Украинское приватизационное ведомство, отвечающее за их распределение, прямо связало это с военным положение: «Какой будет реакция иностранного инвестора, трудно предсказать. Конечно, военное положение – политический риск и каждый инвестор его оценивает по-своему». В силу чего и было принято решение об увеличении срока аукциона с обычных 30 до 90 дней.

          Так будут ли отбирать автомобили и арестовывать на улицах?

          Практика военного положения пока что не сформировалась до конца. Например, непонятно, будет ли вводится где-либо предусмотренный в неё комендантский час. Неясен и вопрос с имуществом граждан: пока что украинские военные заявляют, что никаких «реквизиций» транспорта граждан или предприятий ими не запланировано и никакие «патрули в камуфляже» не будут кошмарить по этому поводу мирных граждан.

          Ничего не поменялось и в таких же чувствительных моментах, как ограничения въезда и выезда из определённых населённых пунктов, не вводились ограничения на продажу алкогольной продукции, нет речи о блок-постах на угрожающих направлениях, никто не ограничивает движение транспорта простых граждан.

          Военные, как кажется, и сами-то не особо хотят воевать, понимая всю бесперспективность такой постановки задачи.

          Можно сказать, что Украина застыла в гнетущей нерешительности, подобно девушке, попавшей в неловкое положение. Беременна ли страна войной - или нет? Или - просто показалось? Судя по всему, решили поступить традиционно: посмотреть на себя и на реакции организма через месяц. Тогда уже всё точно будет ясно: или уже «всерьёз и надолго», или просто так, немного перепугались.

          Ведь одно совершенно ясно: никакой серьёзной войны или даже экономического кризиса, спровоцированного её ожиданием, беременная войной Украина просто не выдержит. Так что настоящее военное положение отнюдь не получится держать сколь-либо долго. А в потешном варианте «войны с Россией» Украина и так уже пребывает вот уже четвёртый год.


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