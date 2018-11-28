Медведчук описал последствия введения военного положения на Украине

Введенное Украиной военное положение направлено против жителей юго-востока страны и способно разрушить экономику, заявил лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук.

Медведчук отметил, что население Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей наиболее активно выступает против «антинародной, разрушительной политики власти», говорится на сайте «Украинского выбора».

«Военное положение, введенное в этих наиболее развитых индустриальных регионах Украины, – это «контрольный выстрел» в экономику нашей страны, уничтожение остатков ее привлекательности и предсказуемости в глазах инвесторов. Принятое решение неизбежно ведет к падению ВВП Украины, снижению уровня зарплат в этих областях, провоцирует инфраструктурный и социальный кризис», – сказал он.

Также Медведчук отметил, что решение развязывает власти руки для наступления на свободу слова и для репрессий против неугодных политических и общественных сил.

Он также отметил, что введение военного положения работает на раскол страны.

Напомним, указом президента Украины Петра Порошенко в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введено военное положение.

Решение принято в связи с тем, что 25 ноября российские пограничники задержали три корабля Военно-морских сил Украины, которые перешли государственную границу России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Порошенко пытается саботировать грядущие президентские выборы и разъясняла, почему попытка сорвать волеизъявление граждан с помощью военного положения с треском провалилась.