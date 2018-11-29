Матвиенко: Россия обратится в международные инстанции из-за военного положения на Украине

Россия обратится в международные организации из-за ущемления прав украинцев введенным военным положением в стране, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы обратимся в международные организации, чтобы обратить внимание на ущемление прав граждан Украины в связи с вводом военного положения», – заявила Матвиенко, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье три корабля украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко пообещал вернуть украинские суда и убедить Турцию не пускать Россию в Средиземное море через пролив Босфор.

Президент Украины Петр Порошенко обратился за военной помощью в разрешении конфликта к Германии.