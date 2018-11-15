Порошенко обратился к Германии за помощью НАТО

Киев рассчитывает, что Североатлантический альянс направит корабли в район инцидента в Керченском проливе, с таким призывом вновь выступил украинский президент Петр Порошенко.

После того, как первый призыв Порошенко, озвученный в эфире американского ТВ, ни к чему не привел, Порошенко дал интервью немецкому таблоиду Bild.

«Германия принадлежит к нашим самым близким союзникам, и мы надеемся, что сейчас государства в НАТО готовы направить военные корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность», – заявил украинский президент.

Он также призвал Запад ввести новые антироссийские санкции.

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины перешли российскую госграницу, их задержали пограничники. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.