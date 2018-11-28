Порошенко понадеялся на ввод кораблей НАТО в Черное море

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что НАТО введет корабли в Черное море в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Глава государства заявил об этом в интервью NBC, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу президента.

«Одним из возможных вариантов поддержки Украины может быть заход нескольких судов НАТО в Черное море, ибо это цель глобальной безопасности. По словам президента, может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть страны НАТО», – сообщила пресс-служба.

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины перешли российскую госграницу, их задержали пограничники. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

Позднее Керченский городской суд арестовал 12 украинских моряков, прибывших в составе экипажа одного из задержанных кораблей.