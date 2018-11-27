Суд арестовал 12 украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать 12 украинских моряков, которые были задержаны в составе экипажа одного из кораблей, незаконно пересекшего границу России.

Под арест поместили Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Юрия Будзыло, Владимира Терещенко, Виктора Беспальченко, Владимира Варымеза, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Чулиба, Владислава Костышина, Сергея Попова, Романа Мокряка, передает ТАСС.

Офицер ВСУ Сергей Попов был арестован до 25 января, передает РИА «Новости».

«Суд считает, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Попова обосновано и подлежит удовлетворения. Попов обвиняется в совершении тяжкого преступления, связанного с незаконным пересечением государственной границы, за которое предусмотрено наказание и лишение свободы сроком до шести лет. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января», – вынес вердикт судья Андрей Долгополов.

Долгополов добавил, что к делу приобщено постановление о предъявленном обвинении.

Следствие заявляло ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу до 25 января, адвокат Попова сообщила, что подзащитный вину не признает. Попов настаивает на более мягкой мере пресечения, поскольку не намерен скрываться от следствия, заявила сторона защиты.

Попов заявил, что в Крыму у него есть друзья и родственники, а сам он учился в Академии военно-морских сил в Севастополе до 2013 года.

Другой арестованный, командир катера «Бердянск» Роман Мокряк, ранее прославился в Сети своим обещанием уничтожать российские корабли с помощью тактики «Волчья стая».

25 ноября корабли Военно-морских сил Украины пересекли госграницу Российской Федерации. Их задержали пограничники, несколько членов экипажа получили ранения.

Москва заявила Киеву протест, на Украине ввели военное положение в нескольких областях на 30 суток.