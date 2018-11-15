Сенат США принял антироссийскую резолюцию по инциденту в Керченском проливе

Сенат Конгресса США единогласно принял резолюцию по инциденту в Керченском проливе, осудив действия России против украинских ВМС и назвав их «провокационными».

Один из авторов резолюции, сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон рассказал, что в документе содержится «призыв к немедленному возвращению кораблей и освобождению заключенных», передает ТАСС.

По его словам, у резолюции – «почти 50 соавторов в Сенате», в котором насчитывается 100 мест. В резолюции также высказывается поддержка властям в Киеве.

Резолюция носит сугубо декларативный характер, ее положения необязательны к выполнению.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал Петр Порошенко в преддверии выборов. Американские СМИ назвали действия Порошенко «сценарием Пиночета».