Американские СМИ назвали действия Порошенко «сценарием Пиночета»

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29 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 22:03  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачуФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России? Подробности...
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За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

Венгерские правоохранительные органы арестовали российских граждан, но передали их в Москву, а не в ВашингтонФото: Ognen Teofilovski/Reuters
Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии. Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты, но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву. Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии? Подробности...
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Как новый президент Грузии изменит отношения с Россией

Новый президент Грузии выросла в семье эмигрантов во Франции и является опытным дипломатом европейского стиляФото: David Mdzinarishvili/Reuters
На выборах президента Грузии победу одержала опытный дипломат европейского стиля Саломе Зурабишвили. Оппозиция и экс-президент Михаил Саакашвили уже успели окрестить ее предателем, играющим на руку России. И это при том, что это ее соперник Григол Вашадзе, а не она, много лет проработал в МИД СССР и был близок к КГБ. За что Зурабишвили обвиняют в пророссийскости и так ли это на самом деле? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Выборы в Грузии выиграла Москва

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Людям вбивается в голову мысль о том, что «кремлевские имперцы» не приемлют евроатлантическую ориентацию соседних государств и превращают постсоветское пространство в некую «тюрьму народов». На самом деле все гораздо сложнее. Подробности...

Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон

Илья Ремесло, юрист
Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли стать чем-то серьезным проект, в котором изначально присутствуют жуткие косяки? Подробности...

Как буква «Ё» разделила российское общество

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Если вдуматься, букву «Ё» вполне можно воспринимать как эмблему извечной русской тяги к делению на лагеря и партии, на тех, кто «за», и тех, кто «против» — и непримиримой борьбы между ними. Подробности...
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Американские СМИ назвали действия Порошенко «сценарием Пиночета»

          29 ноября 2018, 20:58

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Обозревать американского издания The Nation Николай Петро заявил, что президент Украины Петр Порошенко попытался реализовать в своей стране «сценарий Пиночета».

          Введение военного положения, которое Порошенко вынудил принять свой кабмин и Верховную раду, Петро называет «драконовской мерой», причиной для которой не стал ни один другой кризис в Донбассе и Крыму, приводит текст статьи «ИноСМИ».

          В связи с этим решение сделать это в начале предвыборной кампании вызвало огромные подозрения, пишет Петро. Три бывших президента страны заметили, что «таким образом будет ограничена демократия».

          В итоге в Верховной раде ряд депутатов требовали от Порошенко предъявить текст декрета о военном положении, однако тот ответил: «Вы должны поверить мне на слово», - после чего собрание разразилось издевательствами и личными оскорблениями в его адрес, отметил Петро.

          Тот факт, что свое предложение Порошенко не смог провести через парламент, который во многом контролирует партия его имени, «кое-что говорит о его нынешнем политическом положении», отмечает обозреватель.

          «Возможно, мы никогда не узнаем, был ли этот недавний конфликт с Россией спланирован специально, чтобы улучшить плачевное политическое положение Порошенко. Но если это так, то этот проект, как и многие другие его инициативы, похоже, ему только навредил. Если Россия сейчас не атакует Украину на самом деле, над Порошенко будут много издеваться из-за его необоснованных опасений и устроенного им экономического и политического хаоса накануне выборов», – пишет Петро.

          Он приводит слова лидера оппозиции Нестора Шуфрича, который заявил, что парламент отбился порошенковского «сценария Пиночета».

          «Однако битве еще далеко до конца, и она уже оставила новые шрамы на украинском политическом ландшафте. В результате такой «победы» вся политическая активность на трети территории страны будет приостановлена как минимум на месяц», – пишет автор статьи.

          При этом западные лидеры, считает он, попали «в ловушку собственной антироссийской риторики», и они не смогут «ничего поделать и со стремлением Украины усилить конфронтацию, опасаясь обвинений в попустительстве российской агрессии».

          «В результате военная ситуация в регионе может становиться только хуже — до тех пор, пока западные лидеры не спросят себя, действительно ли украинские интересы в конфликте с Россией совпадают с их собственными», – заявил Петро.

          Напомним, президент России Владимир Путин называл инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал Порошенко в преддверии выборов.

          В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины перешли российскую госграницу, их задержали пограничники. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.


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