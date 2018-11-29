Американские СМИ назвали действия Порошенко «сценарием Пиночета»

Обозревать американского издания The Nation Николай Петро заявил, что президент Украины Петр Порошенко попытался реализовать в своей стране «сценарий Пиночета».

Введение военного положения, которое Порошенко вынудил принять свой кабмин и Верховную раду, Петро называет «драконовской мерой», причиной для которой не стал ни один другой кризис в Донбассе и Крыму, приводит текст статьи «ИноСМИ».

В связи с этим решение сделать это в начале предвыборной кампании вызвало огромные подозрения, пишет Петро. Три бывших президента страны заметили, что «таким образом будет ограничена демократия».

В итоге в Верховной раде ряд депутатов требовали от Порошенко предъявить текст декрета о военном положении, однако тот ответил: «Вы должны поверить мне на слово», - после чего собрание разразилось издевательствами и личными оскорблениями в его адрес, отметил Петро.

Тот факт, что свое предложение Порошенко не смог провести через парламент, который во многом контролирует партия его имени, «кое-что говорит о его нынешнем политическом положении», отмечает обозреватель.

«Возможно, мы никогда не узнаем, был ли этот недавний конфликт с Россией спланирован специально, чтобы улучшить плачевное политическое положение Порошенко. Но если это так, то этот проект, как и многие другие его инициативы, похоже, ему только навредил. Если Россия сейчас не атакует Украину на самом деле, над Порошенко будут много издеваться из-за его необоснованных опасений и устроенного им экономического и политического хаоса накануне выборов», – пишет Петро.

Он приводит слова лидера оппозиции Нестора Шуфрича, который заявил, что парламент отбился порошенковского «сценария Пиночета».

«Однако битве еще далеко до конца, и она уже оставила новые шрамы на украинском политическом ландшафте. В результате такой «победы» вся политическая активность на трети территории страны будет приостановлена как минимум на месяц», – пишет автор статьи.

При этом западные лидеры, считает он, попали «в ловушку собственной антироссийской риторики», и они не смогут «ничего поделать и со стремлением Украины усилить конфронтацию, опасаясь обвинений в попустительстве российской агрессии».

«В результате военная ситуация в регионе может становиться только хуже — до тех пор, пока западные лидеры не спросят себя, действительно ли украинские интересы в конфликте с Россией совпадают с их собственными», – заявил Петро.

Напомним, президент России Владимир Путин называл инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал Порошенко в преддверии выборов.

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины перешли российскую госграницу, их задержали пограничники. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.